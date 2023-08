Kawawachikamach : 1,4 M$ pour la protection de la faune nordique

Photo Facebook Naskapi Nation of Kawawachikamach

La communauté naskapie de Kawawachikamach, près de Schefferville, a obtenu une subvention de 1 461 550 $ pour la préservation de la faune nordique de la part du gouvernement du Québec.

« Concrètement, ce financement prévu sur trois ans permettra de maintenir le service d’assistants de la faune mis en place notamment dans le cadre de l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire entre les Naskapis et le Québec, qui vise à renforcer les collaborations entre la Nation naskapie et le gouvernement du Québec, notamment en matière de protection de la faune », explique-t-on dans un communiqué de presse.

La subvention, qui s’échelonne sur les trois prochaines années financières, est répartie comme suit : 421 300 $ pour 2022-2023, 516 000 $ pour 2023-2024 et 524 000 $ pour 2024-2025.

« La nation naskapie est très heureuse que les agents de la faune naskapis puissent continuer de collaborer avec le Québec afin de surveiller le territoire et les animaux qui y vivent », a commenté Theresa Chemaganish, cheffe de la Nation naskapie de Kawawachikamach.

« Notre gouvernement est fier de renouveler ce partenariat avec la Nation naskapie de Kawawachikamach, qui joue un rôle clé en matière de protection de la faune, notamment pour la surveillance des activités de chasse, de pêche et de piégeage sur le territoire», a pour sa part affirmé Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.