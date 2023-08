Baie-Trinité à travers son histoire et ses richesses naturelles

Située entre Godbout et Pointe-aux-Anglais, Baie-Trinité est un ancien village forestier qui compte aujourd’hui un peu plus de 350 résidents. Sa baie du même nom a été un refuge pour de nombreux navigateurs du Saint-Laurent. L’endroit est reconnu pour sa rivière, qui s’étend sur une distance de 75 kilomètres. Aujourd’hui, c’est une zone d’exploitation contrôlée (Zec) sur laquelle on peut se rendre avec une passe migratoire. C’est un lieu prisé tant pour ses nombreuses fosses que pour la pêche au saumon et à la truite de mer, ainsi que la chasse à l’automne.

À l’ouest de Baie-Trinité se trouve le phare rouge et blanc de Pointe-des-Monts, le plus vieux phare construit sur la Côte-Nord, soit en 1830. Aujourd’hui, c’est un lieu de villégiature incontournable pour les amateurs d’histoire et les gens en recherche de tranquillité. Le décor, hors du commun, est caractérisé par de grosses roches plongeant dans une mer souvent agitée, surtout lors des grandes marées. L’odeur de la mer y est apaisante. Il est possible de louer un chalet pour y passer quelques jours. C’est un endroit coup de cœur pour plusieurs.

La création de l’autocollant met en valeur le phare, la rivière et sa pêche au saumon. La présence du crabe rappelle l’importance de la pêche commerciale pour la communauté. Lorsque la pêche est ouverte, on peut apercevoir plusieurs bateaux au quai en fin de journée. Les levers de soleil et de lune sont particulièrement féériques à cet endroit.

Photo Kaël Tougas

De banquier à entrepreneur

Steeve Gagné est le propriétaire du dépanneur-épicerie Boni-Soir. Un endroit fort visité par les résidents pour papoter, mais aussi par les routiers et les touristes qui viennent entre autres y faire le plein de fruits de mer. L’épicerie propose également plusieurs produits locaux. L’usine de transformation des produits de la mer de la région est située à quelques mètres du dépanneur qui, lui, se trouve face à la mer. L’ancien banquier montréalais a repris le commerce en 2020. Par la même occasion, à 55 ans, il sortait de sa retraite pour débuter une nouvelle aventure à temps plein à Baie-Trinité. Depuis, il profite de ce que la nature lui offre tous les jours. Il a troqué le béton pour la mer, les épinettes et le chant des huarts sur le lac de l’Avion. Pour lui, Baie-Trinité, c’est la Floride sans les marées de gens sur les plages.

Photo Steeve Gagné

Le séjour parfait selon Steeve

L’histoire des naufrages entre Pointes-des-Monts et Pointe-aux-Anglais est remplie d’anecdotes et de légendes. Grâce à son comité de bénévoles, le Centre national des naufrages du Québec a d’ailleurs rouvert ses portes récemment. Un lieu incontournable pour les passionnés d’histoire, selon Steeve.

L’entrepreneur aime particulièrement les balades sur les plages du secteur. Les possibilités sont nombreuses et diversifiées :

La plage de l’Anse aux sables est située au bout d’un chemin forestier de quelques kilomètres à prendre à partir de la rue Poulin. Le sable est fin, et l’endroit est peu fréquenté, mais commence à être de plus en plus connu. Quelques tables de pique‑nique et une plateforme de camping ont été installées pour les amateurs de plein air qui aimeraient s’y installer le temps de quelques heures ou de quelques nuits. Des événements y sont également parfois organisés par la communauté.

La plage de la Pointe-à-Poulin est un endroit prisé par les amateurs de kite et de surf, mais également pour observer les oiseaux migrateurs, ou, pour les plus chanceux, quelques baleines à bosse.

Photo municipalité de Baie-Trinité

Les plages dans le secteur des Îlets Caribou sont époustouflantes, surtout lorsque la mer est en huile. Il est possible de faire de la planche à pagaie et profiter de la tranquillité des lieux tout en observant les maisons coquettes érigées en bord de mer.

La pêche en lac et les balades en VTT sont également deux activités très prisées des résidents. Le territoire est grand, la faune et la flore sont riches, les bons souvenirs sont nombreux.

On se rend donc à Baie-Trinité pour son histoire maritime, ses bons produits locaux et la multitude de beaux endroits à découvrir! Vous, quel sera votre coup de cœur?