Le Vieux-Quai en Fête à la merci de Dame Nature

Avec la pluie et les forts vents qui frappent, les festivaliers devront attendre avant l’ouverture de la zone familiale au Vieux-Quai en Fête.

Au lendemain d’une première soirée réussie avec une bonne foule pour les prestations de Matiu, Koriass et DJ Champion, l’organisation du Vieux-Quai en Fête – Alouette espère une meilleure contribution de Dame Nature pour la journée de vendredi.

Pour l’heure, l’ouverture de la zone familiale et des jeux gonflables a été repoussée à midi en raison des conditions défavorables de la météo avec la pluie et les vents soufflants entre de 35 et 55 km/h.

« On va réévaluer la situation pour opérer dès midi. On reste enthousiasme, mais c’est Dame Nature qui va décider », de dire Christophe James, coordonnateur du VQEF.

Le comité garde l’œil ouvert aussi pour les spectacles prévus en soirée. Les conditions annoncées à partir de 18h font état de bruine intermittente. Ben Touzel, les Gars du Nord, Vulgaires Machins et Killing Daisies devraient donc normalement fouler la scène.

Pour ce qui est d’hier, Christophe James a parlé de belle première soirée pour jeudi. « Il y avait beaucoup de monde. Les gens se sont ajustés à la nouvelle technologie (bracelets) pour payer au bar ou au foodtruck. Le monde a eu du fun et ça dansait. »