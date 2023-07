Marilène Gill se prononce sur le nom de la circonscription

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, se prononce favorablement à la proposition de nommer la circonscription Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan.

« Notre volonté d’inclure Côte-Nord et Nitassinan a été entendue », lance d’emblée la députée fédérale. Rappelons que ce nom se trouve dans la dernière proposition de la Commission de redécoupage pour les circonscriptions fédérales du Québec.

« Initialement, la Commission proposait de nommer la circonscription Manicouagan-Uapishka-Kawawachikamach, puis Côte-Nord-Kawawachikamach-Uapashke. Bien que l’intention d’inclure les Premières Nations ait été louable de la part de la Commission, elle a été mise en œuvre sans réelle consultation des communautés », déclare Marilène Gill.

C’est à la suite de ces propositions que la députée a émis la sienne : « Après avoir discuté tant avec les chefs autochtones qu’avec les élus de toute la Côte-Nord, et après 1 140 retours de citoyens à un sondage lancé par mon bureau à la population nord-côtière en faveur de l’appellation Côte-Nord-Nitassinan, j’ai plaidé au Comité permanent de la procédure pour une meilleure inclusion et représentation de tous. Je me réjouis que la Commission de redécoupage ait pris en compte notre volonté, en incluant les deux noms à sa proposition. »