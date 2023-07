Pont Touzel : des impacts pour le carburant

Un mois après la fermeture du pont Touzel qui a isolé la Minganie, certaines conséquences se font encore sentir, malgré la réouverture de l’infrastructure.

Du côté du Magasin chez George, une station-service à Longue-Pointe-de-Mingan, la gérante indique que le ravitaillement pour l’essence est encore difficile, mais que pour l’alimentation, il n’y a pas de problème.

À Aguanish, au dépanneur Boni-Soir, le propriétaire Victor Deraps confie que bien qu’il y ait de l’essence pour fournir les véhicules, il rencontre certaines difficultés à obtenir du Super. Il a aussi des contraintes pour obtenir du diesel.

« Le diesel, je paye 25 % de plus cher, parce que je ne peux pas l’avoir de mon fournisseur initial », explique-t-il.

Autre exemple des conséquences de la fermeture du pont, M. Deraps affirme avoir dû payer pour faire venir par transport maritime entre Sept-Îles et Natashquan, une livraison de biens alimentaires. Cela représente donc des frais supplémentaires.

Aide financière

À la mi-juin, la MRC de Minganie a demandé au gouvernement du Québec de mettre en place un fonds, pour venir aider les entreprises touchées par les conséquences de la fermeture du pont Touzel. La MRC estime que le pont est une infrastructure appartenant au ministère des Transports du Québec et que c’est donc au gouvernement de trouver des solutions.

Interpellée par le Nord-Côtier, la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain a réagi à cette demande de la MRC de Minganie.

« C’est une situation exceptionnelle à laquelle la Minganie a fait face avec la fermeture du Pont Touzel. Il faut certainement analyser les différents impacts. Nous sommes d’ailleurs en lien avec la MRC de Minganie. Il y a aussi les organismes et les municipalités qui ont entre autres été énormément sollicités durant cette période », indique la ministre Champagne Jourdain.

Concernant une réouverture sans aucune contrainte du pont Touzel, le MTQ indique être toujours en attente des analyses qui permettront d’établir l’échéancier des travaux et la nature de ceux-ci. Après avoir mis en place un pont aérien et maritime pour assurer le ravitaillement de la région, celui-ci se fait présentement via les véhicules lourds. Par contre, ils doivent respecter des limites de charge pour traverser le pont.