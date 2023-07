Le 11e Marathon Mamu est lancé

La 11e édition du Marathon Mamu de Sept-Îles/Uashat a été lancée à 8h ce matin, le dimanche 2 juillet.

Cinq coureurs ont pris le départ de l’épreuve reine, le 42,2 km.

Il y a également eu une Innue qui y est allée de ses premiers pas vers 4h30 pour faire la distance à la marche, en préparation d’un trek au Pérou. Il s’agit de Marie-Eve Vollant.

Pour l’ensemble des épreuves (1, 2,5, 5, 10, 21,1 et 42,2 km), ce sont près de 175 personnes qui sont inscrites.

Le départ du demi-marathon sera donné à 10h. Une marche Vérité et Réconciliation a lieu à 13h15. Le tout part derrière les Galeries Montagnaises.

Le boulevard des Montagnais dans la partie sud est fermée à la circulation, comme une partie de l’avenue Arnaud.

Horaire de la journée

42 km ITUM – 8h00

21 km Alouette – 10h00

10 km marche Sport Expert – 10h00

10 km course Sport Expert – 10h30

5 km marche Optik360 – 10h30

5 km course Optik360 – 11h00

2.5 km Journal le Nord Cotier – 11h30

1 km Pêcherie Uapan – 13h00

Marche de la Vérité et Réconciliation – 13h15

Remise des médailles – 14h00