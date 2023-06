Compte à rebours amorcé pour le Marathon Mamu

Plus que quelques jours et ils seront des centaines de coureurs et marcheurs à défiler dans les rues de Sept-Îles et de Uashat. La 11e édition du Marathon Mamu se tient ce dimanche 2 juillet.

Les épreuves présentées sont le 42,2 km, le 21,1 km, le 10 km (marche ou course), le 5 km (marche ou course), le 2,5 km (marche ou course) et le 1 km pour les plus jeunes. Le premier départ, celui de l’épreuve reine, sera donné à 8 h.

Encore cette année, il y aura la marche de 2 km Vérité et Réconciliation.

« Vous êtes invités à former des équipes de deux, un allochtone avec un autochtone, pour y participer (gratuitement) », souligne Roger Vachon, responsable du Marathon Mamu.

La plateforme d’inscriptions est ouverte jusqu’à jeudi soir, via le inscriptions.sportchrono.com/evenements (Marathon Mamu). Sur ce site, vous aurez l’heure des différents départs et le coût. Il sera aussi possible de procéder le samedi 1er juillet, entre 9 h et 17 h, au Musée Shaputuan (en face des Galeries Montagnaises).

Ce sera à ce même endroit que les participants déjà inscrits pourront récupérer leur dossard/puce et autres informations.

Par ailleurs, des bénévoles sont recherchés pour le bon déroulement de l’événement. Les besoins sont notamment au niveau du montage/démontage du site, des points de ravitaillement, de l’animation, des premiers soins et de la signalisation.