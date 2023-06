Un nouveau défi pour François Boudreault

Le conseil d’administration du Club de golf Sainte-Marguerite n’a pas eu à chercher bien loin pour trouver un nouveau professionnel. Il a pigé dans sa cour : François Boudreault hérite de ce titre.

En décembre, le Club

de golf Sainte-Marguerite de Sept-Îles a annoncé la démission de son professionnel, Anthony Demers, en attente d’un procès pour des allégations d’agression sexuelle.

Le conseil d’administration mise maintenant sur le Septilien François Boudreault, pour occuper le prestigieux poste.

« Un nouveau titre, un nouveau défi. Je suis bien fier de ça. C’est la réalisation d’un rêve depuis que je suis ti-bout. J’ai fait mon chemin », a dit l’homme de 37 ans, qui s’adonne au golf depuis l’âge de 12 ans.

Le titre de professionnel s’échelonnera sur un processus de trois ans, pour François Boudreault, avec la PGA du Canada. Il s’est entamé mardi dernier, avec le début de la formation continue.

À travers les différents séminaires, il y aura aussi un test d’aptitude au jeu, qu’il doit faire à la fin de l’été.

Un gars de la place

Après avoir fait appel à des gens de l’extérieur dans le passé, l’organisation du Club Sainte-Marguerite misera sur quelqu’un de la place. « C’est un gars de la région et il veut y rester », a mentionné le président, Michel Lachance.

« On veut qu’il réussisse ses cartes, sa certification. Ça va aider pour la pérennité », a ajouté la directrice générale, Maryse Gagnon.

Même s’il a longtemps tourné autour des anciens professionnels, particulièrement Jean-Pierre Morin et Anthony Demers, François Boudreault est conscient qu’il a beaucoup de choses à apprendre.

Il compte travailler en équipe avec la nouvelle directrice générale du Club, Maryse Gagnon. « On va se compléter et apprendre les rouages. »

Un été occupé

Comme professionnel, une de ses tâches les plus importantes sera l’enseignement. Il aura beaucoup de leçons de golf à donner, aux membres et à la population en générale.

Il continuera aussi de se consacrer à la relève, les jeunes. Pour cet été, il a décidé de modifier son créneau en y allant de cours à la semaine et non d’un camp.

Tous les mercredis de juillet, de 9 h à 12 h, sont prévus pour les membres de 11 ans et moins, et les lundis, à la même heure, pour les 12 ans et plus.

Pour les jeunes non-membres, qui auront à débourser 30 $ par séance, les séances sont les 11 et 25 juillet pour les 11 ans et moins et les 4 et 18 juillet pour les 12 ans et plus. Ça se déroulera de 13 h 30 à 16 h.

« Je veux inciter les jeunes à jouer plus. »

Un tournoi de fin de saison est prévu pour les juniors.

Pour les cours pour les juniors, ou pour les abonnements des jeunes, il invite les personnes à communiquer directement avec lui au 418 350-0227.

François Boudreault tient aussi à offrir des cours aux familles, pour leur faire essayer et découvrir le golf, ou pour parfaire leurs techniques.

Il a aussi en tête de donner la possibilité aux entreprises de louer ses services, pour de l’enseignement de golf et d’apprendre le jeu sur le terrain, notamment en prévision de tournois sociaux.

Il épaulera également les responsables d’événements et de tournois, en plus d’aider à la boutique.

« J’aurai un été pas mal occupé. Je vais m’investir à 100 %. À la fin de l’été, je m’assoirai, je verrai ce que j’ai fait et je m’ajusterai. »

Avec ce qui est à son agenda, François Boudreault n’avait pas encore eu le temps de jouer un dix-huit trous, lors de l’entrevue avec Le Nord-Côtier, au début de la semaine dernière.

« Je priorise le club. Je ne plaindrai pas. »

Il ne ferme pas la porte à jouer un tournoi en août, soit l’Omnium Machinex dans la région de Victoriaville.

« C’est une année de transition et il y a beaucoup de rénos au club. Ce sera un été axé sur l’apprentissage et les cours. Je vais utiliser mes forces le plus possible », a-t-il dit.

François Boudreault se dit aussi emballé par le fait de voir plusieurs nouveaux adeptes depuis le début de la saison.

« Il y a beaucoup de jeunes de 16-25 ans et je vois des sourires. C’est signe qu’ils aiment ça. C’est très prometteur. »

À l’automne, il enseignera en éducation physique à l’école Manikoutai et aura aussi une charge de deux cours au Cégep de Sept-Îles.

Il se dit bien content de revenir à Sept-Îles, après avoir occupé les mêmes fonctions durant quatre ans au Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier. « Ce sera plus facilitant. »

Il s’attend d’ailleurs à un automne fort chargé avec la fin de la saison au Club de golf, ses deux postes d’enseignant et celui d’entraîneur-chef de la formation Senior AA au hockey.

« Ça ne me fait pas peur ! »