Sept-Îles : entre culture et nature

Destination touristique incontournable sur la Côte-Nord, la municipalité de Sept-Îles est reconnue notamment pour ses îles et ses kilomètres de plage. Son archipel est d’ailleurs un site reconnu par l’UNESCO pour sa biodiversité faunique et floristique. La période estivale laisse place à une multitude de possibilités pour les passionnés de sports nautiques, pour les contemplatifs ou pour les amateurs de culture locale. Du secteur Moisie à Gallix, les attraits sont nombreux.

La promenade du Vieux-Quai est d’ailleurs l’un des sites incontournables de la municipalité. C’est l’endroit de tous les rassemblements en période estivale. C’est aussi là que l’on trouve la mythique tente jaune, un des symboles phares de la municipalité. C’est d’ailleurs ce qui est représenté dans l’illustration qui compose l’autocollant. Lorsque la tente est érigée, on sait que c’est le début de l’été. On peut y voir jouer plusieurs talents d’artistes de la région grâce à l’Escale musicale qui offre des spectacles gratuits. Non loin, on peut également apercevoir des pêcheurs de maquereaux sur le quai et visiter quelques artisans au passage. Lors d’une promenade, il est possible d’admirer les voiliers arrivant à la marina ou en sortant, tout en observant quelques phoques curieux.

Photo: Élise Sirois-Giguère

Adopter Sept-Îles, c’est adopter la mer

Anne-Michelle Derose est d’origine haïtienne, et elle est copropriétaire de l’entreprise Job Accès qui recrute des travailleurs étrangers à Sept-Îles. Elle est également copropriétaire d’Accès Admin, qui offre des services de soutien administratif et de traduction. Établie à Sept-Îles depuis 2012, elle a été charmée dès son arrivée par l’odeur de l’épinette noire et de l’iode de la mer. Elle arrivait de Montréal et de Toronto, où elle a passé la majorité de sa vie. En habitant sur la Côte-Nord, elle a développé un lien fort avec la mer. Peu importe le temps, les vagues l’apaisent. C’est méditatif. La chaleur des gens qu’elle a rencontrés ici l’a également séduite. Tout de suite, elle s’est sentie la bienvenue, elle s’est sentie chez elle.

Les incontournables d’Anne-Michelle

La Ferme maricole Purmer et sa propriétaire Sandra Blais sont des coups de cœur touristiques pour Anne-Michelle. L’accueil est chaleureux et le service est personnalisé. Il est possible d’y faire une dégustation d’algues et d’y terminer sa journée dans un kayak transparent à découvrir les environs. Le sable est chaud et le soleil est bon. C’est presque tropical, affirme la Septilienne d’adoption, le sourire en coin.

La Microbrasserie La Compagnie est également un incontournable pour Anne-Michelle, même si elle ne boit pas de bière. Elle s’y rend pour la terrasse particulièrement vivante et la chaleur réconfortante des foyers qui ajoutent à l’expérience client. L’assiette méditerranéenne composée de crudités, d’olives, de feta et de pita est particulièrement succulente. L’ouvrière est une bière très populaire de ses amis qui l’accompagnent.

Les kilomètres de plages de Gallix sont particulièrement attirants, selon Anne-Michelle, qui a toujours eu l’impression que le ciel était plus vaste dans ce secteur de Sept-Îles. Elle vient également y cueillir l’airelle (graines rouges) en août pour ses vertus médicinales, mais aussi pour se faire des gâteaux avec ce savoureux et acidulé petit fruit.

Photo: Anne-Michelle Derose

En rafale, quelques attraits à visiter selon Anne-Michelle :

La pointe de Moisie, où la rivière et la mer se rencontrent.

Le Musée régional de la Côte-Nord, pour ses expositions et sa boutique souvenirs. C’est le meilleur endroit pour trouver des produits locaux, selon l’entrepreneure.

Le Sentier des Pas Perdus, près de la Plage-Routhier, pour sa multitude de points de vue sur la mer.

Le promontoire du Lac Daigle, pour la vue sur l’ensemble de la ville de Sept-Îles.

Le belvédère de l’Île Grande Basque, pour profiter de la beauté de la baie et profiter de quelques sentiers de randonnée.

Le Petit-Havre de Matamec, pour son marais salé et son classique point de vue sur le vieux phare.

Les sculptures de fer recyclé de l’artiste Jean-Pier Synnott, dans un boisé près de la rue des Grands-Ducs dans le secteur Ferland à Sept-Îles, qui impressionnent les petits comme les grands.