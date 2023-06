Le système d’éclairage de la fontaine du Vieux-Quai volé

Le système d’éclairage de la fontaine du Vieux-Quai a été volé, a relevé le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, lors de la séance du conseil du 12 juin.

Normalement, une fois la période estivale terminée, le système est démonté et entreposé dans le garage municipal. Par contre, le bâtiment a été victime d’une introduction par infraction et d’un vol.

« Cela fait en sorte qu’encore une fois, on va devoir restaurer le parc du Vieux-Quai et que cela va entraîner des coûts et des dépenses supplémentaires à cause d’un ou des individus qui ont eu l’audace de commettre un geste criminel, c’est-à-dire voler du matériel qui appartient aux citoyens de la Ville de Sept-Îles », affirme le maire.

Steeve Beaupré dénonce ce geste qui entraîne des coûts à la municipalité.