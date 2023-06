La Ville de Sept-Îles veut permettre les chiens sur la promenade du Vieux-Quai

Le conseil municipal a déposé un projet de règlement pour permettre les chiens sur la promenade du Vieux-Quai.

« Ceux-ci devront être contrôlés et tenus en laisse, et le port d’une muselière sera obligatoire à cet endroit. De plus, conformément à la loi provinciale, les chiens de 20 kg ou plus devront être gardés en laisse à l’aide d’un harnais ou d’un licou. »

De plus, le règlement sur la paix et le bon ordre sera également amendé afin de permettre les prestations musicales acoustiques sur la promenade. Toutefois, elles ne devront pas interférer avec d’autres activités sur le site et ne faire l’objet d’aucune sollicitation de dons.

La nouvelle réglementation vient aussi confirmer l’autorisation pour les personnes à mobilité réduite de circuler sur la promenade du Vieux-Quai en triporteur ou quadriporteur, à une vitesse maximale de 5 km/h. Par contre, la circulation à vélo, en trottinette et en planche à roulettes demeurera interdite sur la promenade.

« Ces modifications permettent de préciser et de rafraîchir la réglementation municipale en vigueur dans ce secteur très prisé par la population, en répondant à certaines demandes de citoyens exprimées au cours des dernières années », déclare le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, qui appelle également aux Septiliens de faire preuve de civisme pour assurer la cohabitation sur la promenade du Vieux-Quai.

Le projet de règlement devrait être adopté par le conseil municipal lors de la séance publique du 10 juillet prochain. Le cas échéant, il entrera en vigueur le 19 juillet 2023.