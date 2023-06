Les bagarres davantage sanctionnées par la LHJMQ

La violence est de plus en plus dénoncée dans le milieu du hockey et la Ligue de hockey junior majeur du Québec prend les choses en main. Voici le communiqué de presse diffusé cet après-midi en ce qui concerne l’ajout de nouvelles sanctions pour les bagarres.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Cecchini, a annoncé ce matin les nouvelles sanctions relatives à l’interdiction des bagarres, telles que votées par l’Assemblée des membres du circuit lors de la réunion du 6 mars dernier.



C’est cette même assemblée qui a entériné les nouvelles sanctions présentées par le Bureau du commissaire ce matin. Cette nouvelle mouture de la règlementation a été travaillée dans les dernières semaines par un comité composé de directeurs généraux, de propriétaires et d’officiers du circuit. Il a également eu plusieurs conversations avec la ministre déléguée aux sports du Québec, Isabelle Charest, pour en arriver à cette version finale.



Voici l’essentiel de ce qui a été approuvé par les membres du circuit :

Ajout d’une pénalité d’extrême inconduite de partie pour tout joueur étant engagé dans une bagarre. Ajout d’un match de suspension automatique pour tout joueur étant déclaré instigateur d’une bagarre. Ajout d’un minimum de deux parties automatiques de suspension pour tout joueur étant déclaré agresseur. En plus de l’extrême inconduite de partie, une partie automatique de suspension est imposée à compter de la 2e bataille et non plus à compter de la 3e bagarre.

TABLEAU COMPLET DES NOUVELLES SANCTIONS LIÉES AUX BAGARRES



Le Bureau du commissaire est confiant que cette nouvelle série de sanctions va décourager davantage les patineurs de la LHJMQ à s’engager dans un combat. Il s’agit d’un autre pas important du circuit pour donner aux joueurs un environnement sécuritaire.



Ajout de tablettes et de nouvelles caméras



L’Assemblée des membres a également approuvé l’ajout de tablettes aux bancs des pénalités afin que les officiels puissent réviser différentes séquences en cours de match. De nouvelles caméras, situées au-dessus des deux lignes bleues, vont également être ajoutées afin d’avoir de meilleurs angles pour prendre de meilleures décisions dans les situations de hors-jeu.