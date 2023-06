Un premier feu « contenu »

Le feu #215, celui au nord du lac des Rapides, est maintenant considéré « contenu ». Sa superficie estimée était de 807,9 hectares.

« Sa progression est arrêtée de façon temporaire. On a été capable de le maîtriser », a fait savoir la porte-parole de la SOPFEU, Isabelle Gariépy.

Pour celui #378/172, dans le secteur Nipissis, il est toujours en activités et affiché « hors-contrôle ». Les opérations se poursuivent. 80 militaires se sont ajoutés au 50 pompiers forestiers de la SOPFEU pour le travail au sol.

Il a été ralenti par la pluie qui tombe depuis hier et le temps frais. Il est calme dans sa partie sud. Des militaires et des pompiers forestiers sont à l’œuvre au sol.

Pour la partie du nord, des fumées étaient visibles ce matin. La SOPFEU est toujours à l’œuvre dans ce secteur avec un avion-citerne.

« Le travail sera semblable d’une journée à l’autre pour le contenir. Il est sur un plus grand périmètre, donc il faut travailler plus longtemps. » L’objectif de la SOPFEU est d’arrêter sa progression, et ce même s’il y aurait retour de jours secs.