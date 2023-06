Des vêtements inspirés de la Côte-Nord

Une collection de vêtements inspirée de la Côte-Nord. Voilà ce qu’a voulu créer l’Escouminois Samuel Gagnon avec son entreprise Par Chez Nous, lancée en 2022.

C’est en avril que la ligne de vêtements a été dévoilée sur Internet. Elle connaît déjà un bon succès et surpasse les objectifs de l’entrepreneur de 50 %.

« On connaît une bonne réponse. Les gens de la région aiment ça, mais ceux qui ne viennent pas de la Côte-Nord s’intéressent beaucoup au projet aussi. Je suis content de voir que ça permet de faire découvrir notre coin de pays autrement que par le tourisme. Ça va très bien pour l’instant », dévoile-t-il.

Le jeune homme dans la vingtaine demeure humble devant le succès de son entreprise. « Il y a beaucoup de travail encore qui s’en vient. Je pense plus à ce qui s’en vient qu’à ce qui s’est passé. Je me donnerai des tapes dans le dos dans quelques années. »

Originaire des Escoumins, Samuel Gagnon a quitté son patelin il y a sept ans pour aller aux études à Québec en commercialisation de la mode. Il est encore sur les bancs d’école aujourd’hui en design de produits à l’Université Laval. L’homme d’affaires a également entrepris quelques cours au HEC à Montréal.

En 2022, il s’est lancé en affaires officiellement avec Par Chez Nous. « J’ai pris mon temps pour bien partir l’entreprise, je me suis assuré que mon plan d’affaires était béton et j’ai sorti tranquillement quelques produits pour en arriver finalement à une vraie collection en avril », raconte-t-il.

Pourquoi s’inspirer de la Côte-Nord ? Parce que même s’il est parti de la région depuis quelques années déjà, il considère encore la Côte-Nord comme étant son chez-lui. « Le but, c’était de mettre en lumière la région. Quand on parle de la Côte-Nord, les gens se réfèrent souvent à Tadoussac. Je voulais montrer aux Québécois ce qu’est la Côte-Nord autre que les baleines et la construction. »

Pour atteindre cet objectif, Samuel Gagnon se tourne, par exemple, vers le design d’un imprimé s’inspirant du paysage forestier régional. Également, sur quelques produits, on retrouve le logo de l’entreprise accompagné d’une position géographique qui est celle de la Pointe-à-la-Croix des Escoumins.

« Pour le moment, on est en discussion avec quelques entreprises québécoises pour faire faire des produits qui sont plus d’inspiration plein air comme on peut le voir chez The North Face ou Patagonia », ajoute le vingtenaire.

Si l’étiquette, le posage de l’étiquette et les imprimés brodés sont réalisés au Québec, le vêtement en tant que tel ne l’est pas encore pour l’instant. Mais, le jeune entrepreneur travaille sur une fabrication entièrement locale d’ici 18 mois afin de minimiser l’impact environnemental et participer au développement des manufactures québécoises.

Samuel Gagnon est le seul employé de son entreprise en ce moment. Pour tout ce qui touche à la production des vêtements, au design, au graphisme, à la photographie, à la couture, il embauche des sous-traitants.

« J’ai étudié en commercialisation de la mode, mais je ne cous pas. Je fais aucune conception. Je vais penser les vêtements et ensuite, je vais aller vérifier avec des gens ce qui est possible de faire », explique-t-il.

L’Escouminois a d’ailleurs fait affaire avec la directrice artistique ELEALA, Éléonore Côté-Savard de son vrai nom, pour organiser la séance photo de sa collection de vêtements.

Pour se procurer les vêtements d’inspiration Côte-Nord, il faut se rendre sur le site Web de Par Chez Nous. Il est également possible de contacter le créateur via les réseaux sociaux Instagram ou Facebook pour ceux qui demeurent à proximité des Escoumins. « On peut parfois faire la livraison pour éviter les coûts reliés et aussi des déplacements qui font mal à l’environnement », ajoute M. Gagnon.

Éventuellement, l’entrepreneur aimerait installer un point de vente sur la Côte-Nord. Il rêve aussi d’entrer dans les plus grandes chaînes comme Simons.

Le créateur cultive de nombreux projets, mais demeure confiant quant à l’avenir de Par Chez Nous. « Il y a beaucoup de belles choses qui s’en viennent dans la prochaine année, dont une collaboration avec un bijoutier québécois, entre autres. Une collection avec quelques vêtements faits au Québec s’en vient pour l’automne pour commencer tranquillement à faire la transition », assure-t-il.

La collection de vêtements de Samuel Gagnon s’inspire de la Côte-Nord. Photo courtoisie