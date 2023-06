L’avis d’évacuation est levé pour les résidents des Plages, Moisie, Maliotenam et du Lac Daigle

Les autorités lèvent l’avis d’évacuation pour les résidents des secteurs des Plages, de Moisie, de Maliotenam et du Lac Daigle. La pré-alerte pour le district Sainte-Famille pour le secteur nord de la rue Comeau est aussi levée.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, justifie cette décision par le fait que le feu 215 n’est plus menaçant et que le feu de la rivière Nipissis (378/172), à 12 km du Lac Daigle et à 18 km de Sept-Îles, va vers le nord et qu’il est calme au sud.

Il insiste toutefois que le combat est loin d’être terminé contre l’incendie. Les feux brûleront encore pendant des semaines, des mois, et pourraient redevenir dangereux dans les prochains jours ou prochaines semaines ce qui forcerait à nouveau des évacuations. « Il faudra apprendre à vivre avec les risques. »

Les policiers de la Sûreté du Québec seront très présents aujourd’hui le long de la route 138 pour s’assurer que la circulation soit fluide alors que des milliers de résidents réintégreront leurs résidences. Pour le secteur du Lac Daigle, il y aura un point de contrôle.

La ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, ont tous les deux demandés aux évacués de réintégrer leurs résidences dans le calme.

« Je demande aux gens qui vont prendre la route au cours des prochaines heures d’être prudent et calme comme ils l’ont été jusqu’à maintenant. C’est ce qui a fait le succès de l’évacuation et c’est ce qui doit faire celui du retour à la maison », souligne Mme Champagne Jourdain.

Pour les gens qui ont besoin d’un transport pour réintégrer leur lieu, ils peuvent téléphoner au 418 964-3371.

Au niveau des effectifs sur le terrain, on précise que certains employés de la SOPFEU devraient être redirigés vers l’Abitibi pour combattre les incendies. Des pompiers de la Manicouagan et de Forestville ont dû quitter pour la même raison alors que des feux de forêt touchent leur région.

Par contre, des pompiers de Québec, de Lévis et du Saguenay seront encore quelques jours à Sept-Îles. Également, les soldats de l’armée canadienne pourront intervenir à la suite d’une formation qu’ils ont reçue de la part de la SOPFEU.

Pour ce qui est de l’état des feux, le chef de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles indique qu’il n’y a pas de solutions miracles. « On est au prise avec les changements climatiques. Il y a beaucoup de feux en raisons de la foudre. C’est une combinaison naturelles (météo et humains) pour qu’un feu soit maîtrisé. »

Le maire Steeve Beaupré espère que les différents ministères et les gouvernements auront pris des notes suite aux événements qui sévissent depuis près d’une semaine. « Il y aura une sérieuse réflexion à avoir. »