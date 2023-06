Les paramédicaux demeurent au poste

Si le gros du travail a été fait dans les deux derniers jours avec les transferts de patients vers d’autres centres hospitaliers, ils sont encore près de 20 paramédicaux, gestionnaires et responsables de la logistique à la caserne de Paraxion Sept-Îles.

« On reste prêt s’il y a des évacuations et on est disponible pour répondre aux besoins du CISSS Côte-Nord. Notre mission première dans le contexte, c’est le transfert des patients. Chaque jour on fait le point avec le CISSS et on suit leurs recommandations », assure Emmanuel Charest, directeur des opérations pour Paraxion sur la Côte-Nord.

Il ne peut toutefois donner de statistiques sur les opérations qui les ont concernés.

Il se trouve à Sept-Îles comme d’autres paramédicaux venus en renfort.

À Sept-Îles, frappée par l’état d’urgence, en date de dimanche, il y avait encore huit ambulances sur place et trois en attente à Baie-Comeau. C’est un peu moins de véhicules que la veille.

M. Charest se dit fier de la réponse des paramédicaux d’ailleurs au Québec de Paraxion et de la CTAQ. « Ils sont une quarantaine à avoir levé la main, mais on ne les a pas tous sollicités. »

Il remercie aussi les effectifs de Sept-Îles. Certains qui étaient évacués se sont mis disponibles. Quelques chambres sont à la disposition à la caserne.

« Notre slogan, c’est Prêt à agir, près de vous », a conclu M. Charest.