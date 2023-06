Irrégularités relevées dans des rapports de pathologie et de cytologie de la Côte-Nord

Plus de 8 000 tests de patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec seront analysés de nouveau. Photo : Courtoisie

Des irrégularités ont été relevées dans certains rapports de pathologie et de cytologie analysés du 1er octobre 2021 au 18 mai 2023 dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Cette situation a été portée à l’attention de la Direction du laboratoire de biologie médicale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS), qui s’engage à analyser tous les échantillons potentiellement touchés et à contacter les citoyens nécessitant un suivi.

Pour l’instant, le nombre de tests qui seront analysés de nouveau est estimé à 8 000, dont plus de 4 000 en priorité, selon le comité de travail qui se penche sur la situation.

L’ensemble des usagers dont le rapport est ciblé pour une révision seront contactés dans les prochains jours. « Il importe néanmoins de souligner que ces révisions ne résultent pas d’emblée en un impact pour tous les citoyens concernés », affirme le CIUSSS, par voie de communiqué.

Un seul professionnel en cause

Par souci de transparence, le CIUSSS précise que cette situation ne concerne que les analyses d’un seul professionnel de la santé. « Le CIUSSS a débuté la traçabilité de tous les patients dont les spécimens ont été analysés par le professionnel mis en cause », révèle le document de presse.

Soulignons que ce dernier a cessé volontairement toute activité professionnelle, le temps de faire la lumière sur ce dossier.

Un comité de travail formé d’experts médicaux a établi les différents niveaux de priorisation afin d’optimiser les suivis à effectuer auprès des patients. Les analyses en lien avec l’hématologie et l’oncologie ont été priorisées.

« À titre d’exemple, les types d’examens susceptibles d’être visés par la révision sont des biopsies, des spécimens prélevés en chirurgie, ainsi que des examens gynécologiques et postaccouchements », précise l’établissement de santé.

« Nous sommes conscients que cette situation peut causer de l’insécurité et nous tenons à rassurer la population, c’est pourquoi nous mettons en place immédiatement un processus formel pour offrir de l’information et du soutien aux usagers. La santé de la population est au cœur de nos actions et de nos priorités », assure Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« La qualité et la sécurité des soins et services offerts au sein de nos installations sont des priorités envers lesquelles nous ne faisons aucun compromis. C’est pourquoi nous avons pris la décision de procéder à des révisions supplémentaires par mesure de prévention et afin de rassurer la population. Je tiens à réitérer tout mon soutien envers nos équipes qui font preuve de professionnalisme et qui travaillent en collaboration dans le cadre de ce processus de révision rigoureux », renchérit Dre Marlène Landry, directrice des services professionnels.

Pour toute question, besoin de soutien ou afin de mettre à jour les coordonnées apparaissant à leur dossier médical, les citoyens ayant passé un test de pathologie ou de cytologie depuis le 1er octobre 2021 sont invités à téléphoner dès maintenant au 1 833 681-0976.

De l’information est également disponible sur le site Internet du CIUSSS : santesaglac.gouv.qc.ca/infopathologie.