Feu de forêt : aucune évacuation prévue jeudi à Sept-Îles

Le feu de forêt au nord de Sept-Îles, celui à l’ouest, a gagné du terrain depuis hier, mais sa progression n’a pas pris la direction de la ville, ni du Lac Daigle dans les dernières heures.

« Aucune évacuation pour l’instant », a indiqué, vers 17h, le maire Steeve Beaupré.

Les divers intervenants réévalueront la situation demain. La Ville de Sept-Îles doit émettre un communiqué en soirée.

Le feu de forêt en question est encore catégorisé comme « hors-contrôle » sur le site de la SOPFEU. Il touche 533,9 hectares.

Quant à l’autre incendie, plus à l’est et touchant le territoire de Rio Tinto IOC, il est considéré sous observation. Il est passé de 17 000 hectares à un peu plus de 25 000 dans les quatre dernières heures.