La Côte-Nord comptera seize nageurs aux Jeux du Québec

Il y avait du monde à la piscine du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier dimanche. Pas moins de 103 jeunes étaient inscrits pour la compétition régionale, servant aussi de sélection en vue de la 57e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à la fin juillet à Rimouski.

Le Club de natation de Sept-Îles aura le plus gros contingent pour les Jeux avec dix athlètes, six chez les filles avec Emmanuelle Caron, Leelou Vollant, Florence Turbide, Mylee Charette, Alice Bourassa et Laurie Marcoux, et quatre chez les gars avec Vincent Duchesne, Nathan Sergerie, Antoine Thibeault et Léo Philippon.

Quatre porte-couleurs des Aquanautes traverseront de l’autre côté du fleuve, soit Alexia Bellemare, Delphine Pineault, Jacob Lessard et Alexandre Couillard.

La délégation nord-côtière pour les compétitions de natation en piscine prévues du 22 au 25 juillet est complétée par Léanne Essiembre et Léonie Fortin du Club les Cachalots de Port-Cartier.

Soulignons que c’est le Club de natation de Sept-Îles qui a remporté l’édition 2023 de la Coupe Côte-Nord.

Léanne Essiembre et Léonie Fortin seront les représentantes du Club de natation les Cachalots de Port-Cartier aux Jeux du Québec. Photo courtoisie