Sara-Anne Beaudin en bronze aux Championnats canadiens ouverts

Il y aura une médaille de plus chez les Beaudin à Sept-Îles. Sara Anne Beaudin a décroché le bronze aux Championnats canadiens ouverts 2023 qui avaient lieu du 18 au 21 mai à Montréal.

La judoka qui combattait chez les U18, moins 63 kg, profitait d’un laissez-passer au premier tour. Elle s’est par la suite avouée vaincue devant Annika Michaluk de la Colombie-Britannique.

La Septilienne s’est brillamment relevée en mode repêchage avec cinq victoires pour ainsi mettre la main sur le bronze, gagnant d’ailleurs son dernier duel contre Michaluk.

Sara-Anne Beaudin, qui s’est classée cinquième chez les U21, a étiré son séjour à Montréal de quelques jours pour le camp d’entraînement national (22 au 24 mai).

Membre de l’équipe du Québec relève, l’athlète de l’Académie de judo de Sept-Îles se rendra au Brésil en juillet avec Judo Québec.

L’objectif de ce voyage au calendrier du 9 au 23 juillet est d’offrir aux athlètes une première expérience de voyage international.

Les judokas auront l’opportunité de participer à l’un des tournois les plus forts du pays avec plus de 1 200 compétiteurs provenant de toutes les provinces du Brésil. Ils s’entraîneront également dans deux des plus grands centres d’entraînement, le club Minas Tennis Club et le Centre d’excellence de judo de Sao Bernardo à Sao Paulo, côtoyant ainsi les meilleurs athlètes U18 et U21 de Sao Paulo. Ils auront aussi un tournoi par équipe contre l’équipe de l’endroit.

Autres résultats de l’Académie de judo de Sept-Îles aux Championnats canadiens ouverts

Gabriel Martin : U21, moins 81 kg : 7e

Jacob Marcoux : U18, moins 73 kg : 9e

Amélie Martin : U18, moins 70 kg : 9e

Leiya Chiasson : U16, moins 52 kg : N/C