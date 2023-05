Un été occupé chez Dek Hockey Sept-Îles

Déjà quatre ans que le dek hockey est implanté à Sept-Îles. Et il gagne toujours en popularité. Pour la saison 2023 qui s’est ouverte lundi, on parle de 62 équipes, une douzaine de plus qu’à l’été 2022.

« On est complet! On a même dépassé nos attentes », mentionne Lewis Theriault.

La saison fraichement amorcée pour les adultes compte d’ailleurs une nouvelle catégorie chez les filles, une classe participative, pour celles qui en sont à leur début. « C’est pour faire connaître le sport, c’est 100% récréatif ». C’est près de 80 joueuses de plus.

« On ne s’attendait pas à autant d’équipes féminines (20). »

Au niveau des juniors, un précamp a eu lieu il y a quelques semaines déjà pour la formation des équipes. Même si leur début de saison ne se fera que le 29 mai, plusieurs jeunes pratiquent déjà le soir.

N’en rajoutez plus, la cour est pleine, comme on dit. Pour plus d’équipes pour les prochaines saisons, il faudra du dek hockey sept jours sur sept. Ça prendra donc des matchs le samedi.

« On est pas mal accoté. Il reste de la place pour une quinzaine d’équipes », indique Lewis Theriault.

L’engouement, aux dires de Lewis et de son père Marc, malgré le travail qu’ils ont accompli, il vient des joueurs. « Ils viennent ici et ils trouvent ça le fun. C’est du bouche-à-oreille. »

Ça s’explique aussi par les nombreux enfants qui jouent, ce qui amène les parents à en faire autant. « Il y a des familles qui passent leur semaine ici », disent-ils.

« On est heureux et fébrile que la saison commence. Quand on voit les gens réserver la surface, ça nous motive. Les gens aiment l’ambiance, être sur la terrasse. », assurent-ils. Parlant de surface, les deux hommes et leurs acolytes, les Lebel, Kathy, Jenny et Stéphane, sont en démarche pour qu’il y en ait une autour de la seconde surface de jeu.

Les séries se joueront sous la formule d’un tournoi de fin de semaine.

NordFest et RDS

S’il y a bien de l’action dans les différentes ligues au cours de l’été, le week-end des 9, 10 et 11 juin sera fort animé et festif. Ce sera le Tournoi des Sept-Rivières qui accueillera pour une deuxième fois Emmanuel « Petel » Auger et RDS. Des équipes de Saint-Eustache et Baie-Comeau seront de la partie avec celles de Sept-Îles. Pour les formations locales, le tournoi servira de première chance pour se qualifier pour le Championnat provincial HockeyQc du mois de septembre dans Charlevoix.

En soirée, le site se transformera en lieu de festival avec le NordFest. DJ Bass Jackers, Joe Ghost et DJ Carlos feront danser les festivaliers le 9 juin. Le 10 juin, ce sera au tour de Lendemain de veille de faire lever le party.

Ce sera la seule année où le NordFest se déroulera sur le site de Dek Hockey Sept-Îles, car les deux hommes voient encore plus grand pour les années futures. « Tout dépendra de celui-ci! » La vente des billets va bon train. Les deux Theriault mentionnent que des gens viendront de partout au Québec. Ils invitent les participants à covoiturer. L’organisation fermera d’ailleurs l’entrée située de l’autre côté du boulevard afin que personne ne s’y stationne pour une question de sécurité.

Le maire, Steeve Beaupré, joueur de dek hockey aux couleurs du Nord-Côtier, sera président d’honneur des deux événements.

Restos

Depuis qu’ils ont lancé le dek hockey à Sept-Îles, Marc et Lewis Theriault ont aussi mis plus d’un projet de restaurants sur le site, mais également ailleurs.

Avec autant de gestion et dans le contexte de la pénurie de main d’œuvre, ils ont ralenti leurs ardeurs. Ils s’en tiendront à un restaurant accessible pour le dek en plus d’un bar. Ils continueront aussi d’opérer leur roulotte de Lokma Choco, avec laquelle ils parcourront différents festivals en province.

Par ailleurs, pour l’hiver, les Theriault songent à une patinoire pour seulement du hockey bottine, « si quelqu’un veut gérer une ligue ou un tournoi. »