De Rivière-au-Tonnerre à 20 ans d’aventures en Afrique

Sonia Blaney et son fils en République Centrafricaine, en train d’admirer les éléphants. Photo courtoisie

Sonia Blaney, originaire de Rivière-au-Tonnerre et son conjoint Marc Thibault ont décidé d’écrire le récit de vingt ans d’aventures africaines. Dans le cadre de leur travail, ils ont vécu une foule d’événements, allant de la menace de militaires armés de bazooka, à la visite du Prince Philippe qui a dormi dans leur lit. Le duo sera au Salon du livre de la Côte-Nord pour présenter leur ouvrage Des fourmis, des éléphants et des hommes.

L’histoire a débuté à Rivière-au-Tonnerre, en 1985, où Marc Thibault, biologiste détenant une maîtrise en science forestière, a fait la connaissance de Sonia Blaney, détentrice d’un doctorat en nutrition. Tous deux rêvaient d’un parcours professionnel en Afrique. Leurs aspirations leur ont fait parcourir plus dune trentaine de pays sur le continent.

Vivre au quotidien avec la population locale, dans des conditions parfois un peu plus difficiles a bien évidemment apporté un lot de péripéties de tout genre.

Lors de chaque retour au Québec, le duo aimait bien partager ses anecdotes à ses proches. Sonia Blaney s’est dit que ce serait bien de garder par écrit ces souvenirs, sans vouloir nécessairement publier un livre. En constatant l’intérêt de leur entourage lorsqu’ils racontaient brièvement leurs aventures en Afrique, l’idée d’écrire « Des fourmis, des éléphants et des hommes » s’est mise à cheminer dans la tête de Mme Blaney et de M. Thibault.

« Il y a eu tellement d’anecdotes inusitées, qu’on s’est dit que ce serait dommage de garder ça sous silence », dit Marc Thibault.

Le biologiste y voyait aussi une belle opportunité de parler de ce continent rarement abordé dans les médias.

Pas de tout repos

Vivre en Afrique et y travailler peut parfois ne pas être de tout repos. Avoir la visite de serpents pendant votre nuit de camping, ou un scorpion qui semble aimer vos pieds lorsque vous discutez tout bonnement avec les locaux fait partie des quelques petits désagréments. Sonia Blaney a aussi été entourée d’un troupeau d’éléphants, lors d’une visite d’un champ de plantes médicinales.

« C’est certain que quand on va dans d’autres conditions de vie, on s’expose à des petits dangers qui sont minimes quant à moi, comparativement à toutes les connaissances qu’on peut avoir sur les communautés. La balance est très positive comparée aux choses qui peuvent arriver », dit-elle.

De son côté, Marc Thibault a fait face à la menace de militaires armés de mitraillettes et de bazooka.

Le couple a aussi eu l’honneur de recevoir à son domicile des personnalités importantes, dont le Prince Philippe, qui a dormi trois jours dans leur lit.

« C’est assez capoté ! », s’exclame Mme Blaney.

Projets à venir

Après leur long séjour africain, ils se sont rendus en Indonésie.

« On n’en a pas fini avec la planète, si je peux dire, en termes d’histoires, donc c’est possible que ça débouche sur d’autres choses », rapporte Mme Blaney.

Tous deux sont en cours d’écriture chacun de leur côté et envisagent la possibilité d’un tome 2.

Ils seront en séance de dédicace lors du Salon du livre de la Côte-Nord.

Sonia Blaney et Marc Thibault. Photo courtoisie