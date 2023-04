C’est maintenant confirmé, il n’y aura pas de terrain de jeux à Havre-Saint-Pierre cet été. La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de la municipalité.

En 2021 et en 2022, la situation avait été la même.

C’est le manque de main-d’œuvre qui est en cause.

« On a essayé par tous les moyens de trouver une façon pour ouvrir un camp de jour cet été. Par contre, on a affiché le poste pour la coordination et on n’a personne », affirmait la semaine dernière le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, au Nord-Côtier.

« Nous comprenons que l’impossibilité d’offrir ce service d’importance pour la communauté pourrait créer de la déception pour plusieurs familles. Sachez que nous comprenons votre situation et nous vous remercions de votre compréhension », a fait savoir la municipalité.