Portrait de diplômé

Patrick Girard

Le désir d’apprendre pour élargir ses horizons

Le parcours professionnel de Patrick Girard est la preuve que les compétences se transposent d’un domaine à un autre. En 2005, en complétant son baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Patrick Girard a acquis des connaissances pour devenir un leader en milieu naturel.



Quelques années plus tard, sa maîtrise en administration des affaires (2014) lui a permis de faire le pont pour guider les gens en entreprise, à l’usine de bouletage ArcelorMittal de Port-Cartier où il est directeur.



Originaire de la région de Lanaudière, Patrick Girard a choisi l’UQAC une première fois, en 2001, puisque l’institution était la seule à proposer le baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure auquel il se destinait. Patrick Girard se souvient encore du moment où le déclic est survenu, alors qu’il prenait part à une expédition sur les Monts Torngat, situés à la frontière du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador. « J’y ai fait la rencontre de quelqu’un qui faisait le baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure à l’UQAC et m’en a parlé. Ça m’a tout de suite intéressé! »



De retour chez lui, malgré son intérêt pour la formation, Patrick Girard est ambivalent à l’idée de concrétiser son projet d’études. Un sage conseil de son père l’incite toutefois à aller de l’avant. « Je dirais que c’est cette expérience qui, en grande partie, a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. »



Tout au long de ses études universitaires, l’environnement et les situations d’apprentissage que propose l’UQAC l’amènent à se mesurer à lui-même et à se développer, mais aussi à acquérir de la rigueur.



« Ces années m’ont permis de confirmer certains éléments au niveau de la connaissance de soi. J’avais le désir de réussir et ce que j’en ai retenu, c’était que j’étais capable de réaliser tout ce que je voulais. »



Dès ses débuts sur le marché du travail au terme de son baccalauréat, Patrick Girard occupe des postes de gestion. Dans les années qui suivent, son leadership s’affirme et le mène sur la Côte-Nord (en 2006), où il deviendra gestionnaire de la station de ski Gallix pendant cinq ans.



En août 2011, porté par l’ensemble des compétences acquises à travers ses différentes expériences, Patrick Girard découvre une nouvelle voie et se joint au géant minier Arcelor-Mittal, d’abord à titre de contremaître mécanique.



Animé par la volonté d’apprendre et d’accorder sa formation et sa carrière, il décide d’entreprendre sa maîtrise en administration des affaires à temps partiel à l’UQAC, en collaboration avec le Cégep de Sept-Îles. « Mon parcours académique était aux antipodes de l’endroit où je travaillais. Je voulais ajouter de la crédibilité à mon CV. La présence de l’UQAC en région a fait une réelle différence. C’est ce qui m’a permis d’aller jusqu’au bout ».



Patrick Girard occupe par la suite divers postes qui l’amènent à évoluer dans le milieu de la maintenance où il développe un grand intérêt pour l’entretien et la fiabilité. « C’est une passion que je ne croyais pas avoir et que je me suis découverte. »



Il cultive cet intérêt en obtenant la certification PGM (Planification et gestion de la maintenance) en 2018 et la certification CMRP (Certified Maintenance & Reliability Professional) en 2021. Depuis l’an dernier, Patrick Girard agit comme directeur de l’usine de bouletage chez ArcelorMittal exploitation minière Canada qui emploie 250 personnes. « Ce que j’aime de mon travail, c’est la relation avec les gens. Être proche d’eux, les aider à se développer et les inciter à se dépasser», confit-il.



Patrick Girard est également chargé de cours à la formation Planification et ordonnancement des travaux de maintenance à l’École de technologie supérieure.



À ce jour, Patrick Girard continue d’apprendre pour élargir ses horizons. En dépit du travail qu’elles représentent, il ne ferme pas la porte à un éventuel retour aux études. Son amour de la nature l’accompagne partout et l’incite à vouloir préserver l’environnement dans le cadre de ses fonctions actuelles.

