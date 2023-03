Toi Moi & Café : une nouvelle expérience unique en région

Des contenus faits par et pour nos annonceurs

Le Toi Moi & Café du boulevard Laure s’est permis une petite remise à neuf au cours des derniers mois, signe que le changement de main de l’organisation apportera un souffle nouveau au commerce et une offre unique aux consommateurs et consommatrices de café de la région.

C’est Marie-Maude Lafrance, fille de Jacques Lafrance, fondateur du regroupement 7 jours / Toi Moi & Café, et de Anne Madore, copropriétaire, qui assurera d’ici un an la direction de l’entreprise. Celle qui a récemment terminé ses études en Gestion de commerce connait son marché et se considère « sur son X » à l’approche des nouvelles responsabilités qui lui seront confiées.

Anne Madore et Jacques Lafrance. Marie-Maude Lafrance

« C’est une certaine pression de reprendre la création de ses parents », avoue la principale intéressée. « Pendant mes études, j’amenais chaque semaine de nouvelles idées concernant l’entreprise. C’est là que j’ai réalisé que j’étais à ma place et que l’entreprise évoluerait avec moi », raconte la femme d’affaires de 25 ans. Cette dernière relèvera ce défi en collaboration avec Vincent Ouellet, un autre jeune actionnaire de l’entreprise.

Vincent Ouellet, autre actionnaire de l’entreprise.

Le marché 7 jours / Toi Moi & Café, qui compte quatre succursales à Sept-Îles, se valorise par la qualité de ses produits et de son service, en plus d’offrir une expérience qualifiée d’urbaine à ses clients.

« Les gens nous disent souvent qu’ils se sentent ailleurs lorsqu’ils entrent ici », explique M. Lafrance. « C’est ce que nous voulons créer comme expérience, nous voulons que les gens d’ici soient fiers d’avoir un endroit de la sorte », ajoute la directrice générale.

À Toi de Moi

L’espace boutique, qui occupait jadis un petit coin du commerce, aura maintenant droit à son identité à part entière. C’est sous le nom « À Toi de Moi » que l’offre de produits spécialisés de l’institution prendra de l’expansion.

« La demande pour la boutique augmentait sans cesse, alors on a décidé d’en faire une digne de ce nom en retirant la salle de conférence », note le fondateur. Cette modification triplera l’espace de ventes dont ils disposaient avant les travaux.

Les clients auront maintenant droit à une expérience unique dans la région lors de leur passage au 685 boulevard Laure.

« Nous allons nous spécialiser dans le haut de gamme et les cadeaux, pour offrir des produits que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans les environs », se réjouit Mme Lafrance.

Les arts de la table et les accessoires de cuisine seront encore mis de l’avant, mais on y retrouvera aussi des bijoux, des coussins et des tapis, des chandelles, des savons, bref, tout pour vous faire plaisir ou combler vos proches.

Toujours élever les standards

La culture entrepreneuriale du regroupement est sans équivoque : passion, finesse et souci du détail. Ces valeurs sont au cœur de chacune de leurs décisions d’affaires.

« Ce que nous améliorons surtout, c’est la notoriété de notre entreprise », martèle M. Lafrance. « Nous augmentons l’offre et l’esthétisme, en plus d’améliorer les standards de qualité et le service grâce à de nouvelles technologies », renchérit la nouvelle dirigeante.

Le personnel sur le plancher aura droit à un espace de travail réorganisé, plus efficace et plus ergonomique, ce qui rendra l’expérience de consommation optimale pour les clients.

Une passion qui se poursuit

Anne et Jacques sont heureux de transmettre leur savoir et le fruit de leurs efforts à une jeune et dynamique équipe de relève septilienne.