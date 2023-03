Une nouvelle urgence à Sept-Îles…oui, mais quand ?

Depuis les années 2000, le projet de l’urgence a connu bon nombre de reports et de modifications budgétaires. Le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord, Dr Jean-François Labelle, reste donc prudent sur la date exacte à laquelle le ruban sera coupé.

Les problèmes à l’urgence de Sept-Îles ne datent pas d’hier. Il y a maintenant plus d’une vingtaine d’années que le Dr Jean-François Labelle travaille sur le projet d’en construire une nouvelle. Si le besoin était bien présent à l’époque, il est d’autant plus nécessaire à ce jour, avec une population vieillissante et l’évolution de la médecine.

« Avec les coûts qui augmentent, l’inflation, on ne sait jamais trop ce qu’ils [le gouvernement] vont faire. Ce n’est pas un projet de 5 millions sur le bord de la table. C’est des 150, 200 millions, il y a des enjeux importants », a-t-il fait valoir au Journal.

Bien sûr, les administrateurs du CISSS « poussent encore » pour que le projet se réalise.

« Est-ce que ce sera 2026 assurément, je n’en ai aucune idée. Avec la pandémie, les budgets et tout… Il y a aussi des enjeux au niveau de la construction avec la main-d’œuvre qui est difficile à trouver », a dit Dr Labelle, qui reste donc prudent avant de crier victoire.

Il n’est quand même pas pessimiste au point de penser que le projet pourrait avorter. Les démarches sont rendues loin.

« Je pense que le Ministère, de son côté, sait très bien qu’il ne peut pas dire qu’il ne fera pas cette urgence-là, les besoins sont là et ils sont majeurs », mentionne-t-il. « Je travaille sur ce projet depuis les années 2000. On le sait que des délais, ça se rajoute. Des annonces, c’est bizarre, ça ne se concrétise pas tout le temps. »

En février, le ministère indiquait que « le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’urgence et du bloc opératoire de l’Hôpital de Sept-Îles est actuellement en phase planification, soit l’élaboration du dossier d’affaires, qui inclut les plans et devis. Une fois terminé et attesté par le CISSS de la Côte-Nord, la SQI et le MSSS, le dossier d’affaires sera soumis à l’approbation du Conseil des Ministres, à l’hiver 2024.»