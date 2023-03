Le Plan Nord soutient 25 projets nord-côtiers

Patrick Beauchesne, président-directeur général, Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain, Ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, et Yves Montigny, député de René-Lévesque.

C’est dans le cadre du Fonds d’initiatives nordiques (FIN) que la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé un investissement de 2,5M$ pour 25 projets sur la Côte-Nord.

Ce montant provient du Plan d’action nordique 2020-2023. La réalisation de ce dernier est effectuée par la Société du Plan Nord.

« On dit souvent qu’il faut dynamiser notre territoire, il faut le rendre encore plus attractif et il faut investir chez nous. Comme vous pouvez le constater, l’annonce s’inscrit dans ce sens », a déclaré Kateri Champagne Jourdain.

« Cette annonce est bonne pour nos communautés. C’est bon pour nos milieux de vie. C’est bon pour les familles, mais aussi pour toute notre région », ajoute-t-elle.

Parmi les projets nord-côtiers sélectionnés, 21 visent à favoriser l’essor des communautés nordiques et la conservation de l’environnement. Les quatre autres sont des projets entrepreneuriaux.

Les deux députés de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny, étaient présents à Sept-Îles pour l’annonce. Ils ont chacun mis de l’avant certains projets.

Pour la députée de Duplessis, il s’agit du remplacement des équipements de refroidissement du Club de Curling de Sept-Îles (100 000$), la restauration de la chapelle Sainte-Anne de Tête-à-la-Baleine (100 000$) et la construction d’un nouveau skatepark extérieur à Sept-Îles (450 000$).

Le député de René-Lévesque a mis de l’avant les projets de la Ville de Baie-Comeau pour la réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques (99 213$), l’implantation d’un jardin communautaire dans le secteur Marquette par La Maison des familles de Baie-Comeau et l’aménagement d’un toit vert par l’Unité Domrémy de Baie-Comeau afin de produire des aliments frais.

« Ce sont des projets qui contribuent à dynamiser nos milieux de vie. Je tiens à féliciter les organisations pour les projets parce que je sais que vous avez travaillé fort pour les réaliser », souligne Yves Montigny.

Une suite au plan d’action

Le Fonds d’initiatives nordiques a permis de soutenir 84 projets nord-côtiers pour un total de 22,9 M$ en investissement depuis décembre 2020. Il fait partie du Plan d’action nordique 2020-2023 qui viendra bientôt à terme.

À savoir ce qui suivra le Plan d’action, Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord, indique qu’il y aura bientôt une phase d’évaluation de l’ensemble du Plan d’action.

De plus, des consultations sont déjà en cours, notamment avec les Premières Nations, pour préparer le prochain plan.

Les 25 projets

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d’initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l’environnement » :

La Ville de Baie-Comeau réalisera un plan d’adaptation aux changements climatiques afin d’identifier ses vulnérabilités et les risques qui y sont rattachés. (99 213 $)

La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent réalisera une étude sur l’impact des changements climatiques sur la vie des citoyens de la Basse-Côte-Nord. (100 000 $)

La Maison des familles de Baie-Comeau implantera un jardin communautaire dans le secteur Marquette de la ville de Baie-Comeau. (81 702 $)

L’Unité Domrémy de Baie-Comeau aménagera un toit vert sur sa propriété afin de produire des aliments frais. Les récoltes seront transformées lors d’activités d’aide alimentaire et de cuisine collective. (81 250 $)

La Société historique Mécatina restaurera la chapelle Sainte-Anne de Tête-à-la-Baleine, un monument historique, afin de dynamiser l’offre culturelle, touristique et communautaire. (100 000 $)

L’Organisme de bassins versants Duplessis développera un projet d’intervention pour améliorer la connectivité écologique de 25 cours d’eau de la baie de Sept-Îles en restaurant les traverses de sentiers de véhicules hors route. (59 328 $)

La Coopérative de solidarité de Gallix réalisera les plans et devis pour la construction d’un bâtiment écoresponsable qui hébergera une épicerie, une station-service et une borne de recharge électrique à Sept-Îles. (76 000 $)

Le Club de Curling de Sept-Îles remplacera ses équipements de refroidissement afin d’accroître l’efficacité énergétique de ses installations et d’ainsi réduire son empreinte environnementale. (100 000 $)

Le Club des motoneigistes de la Minganie inc. construira un pont en acier sur la rivière Tortue et aménagera un nouveau tronçon de sentier afin de sécuriser cette portion de sentier fédéré. (100 000 $)

Le Centre d’action bénévole Le Virage rénovera son local afin de l’adapter à sa nouvelle offre de services. (300 000 $)

L’Association récréative du Lac Malfait construira un bâtiment d’accueil multifonctionnel afin d’élargir l’offre de services de la marina et améliorera les installations de son site de villégiature, à Baie-Comeau. (62 000 $)

Le Regroupement des CPE Côte-Nord évaluera l’éducation par la nature comme levier pour favoriser la santé globale des enfants vivant en situation de négligence ou de vulnérabilité. (100 000 $)

L’organisme de périnatalité À la Source de Sept-Îles réalisera une planification stratégique afin d’optimiser ses ressources et les services offerts. (2 451 $)

Le Réseau du sport étudiant du Québec sur la Côte-Nord bonifiera l’offre d’activités parascolaires sportives de la Côte-Nord. (63 300 $)

L’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau achètera de l’équipement audiovisuel afin d’adapter sa scène aux conditions nécessaires à l’accueil d’artistes d’envergure. (15 000 $)

Le Port de Havre-Saint-Pierre réalisera une étude d’avant-projet afin de valider les meilleures options pour l’agrandissement et la modernisation de ses infrastructures portuaires. (100 000 $)

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka améliorera son parc d’instruments pour suivre les changements climatiques dans l’arrière-pays de la Manicouagan et consolider les données recueillies par ses partenaires scientifiques et gouvernementaux. (95 244 $)

La municipalité de Rivière-Saint-Jean aménagera un parc intergénérationnel incluant un terrain de basketball, des tables de ping-pong, un trampoline géant et des modules d’exercice. (100 000 $)

La MRC de Caniapiscau évaluera le revenu viable nécessaire pour permettre aux résidents de la région d’atteindre un niveau de vie digne et sans pauvreté. (18 375 $)

La Ville de Sept-Îles construira un nouveau parc extérieur de 3 000 m 2 pour la pratique de la planche à roulettes, du vélocross (BMX) et de la trottinette. (450 000 $)

La Ville de Schefferville aménagera une aire de jeux pour enfants au parc des Ailes. (100 000 $)

Initiatives sélectionnées sous le volet B du Fonds d’initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale » :

Le Conseil de la Nation innue de Matimekush-Lac-John réalisera un projet pilote de revégétalisation de sites miniers abandonnés. (97 954 $)

La Nation naskapie de Kawawachikamach mènera une étude pour structurer une initiative entrepreneuriale portée par la communauté. (100 000 $)

Plan Xpert procédera à une étude de faisabilité pour démontrer la viabilité d’un centre de données régional à Sept-Îles. (12 500 $)

Studio Makusham réalisera une étude de faisabilité, un plan d’affaires et des plans et devis dans l’optique d’accroître les capacités et élargir la vocation du studio d’enregistrement actuel et de construire un musée de la musique innue. (89 833 $)