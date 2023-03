La popote roulante pour le maintien à domicile

La popote roulante permet de maintenir dans la communauté les aînés et les personnes en perte d’autonomie. C’est pourquoi le thème de la 18e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes porte bien son nom : « Un maillon vital en maintien à domicile ».



Plus de 10 700 bénévoles sont en action dans les popotes roulantes du Québec. De ce nombre, on en compte une quinzaine qui donnent de leur temps pour les usagers du Centre d’action bénévole Le Virage de Sept-Îles.

En plus de livrer des repas sains et nutritifs à faible coût, les bénévoles assurent un rôle de vigie pour les personnes seules, ce qui permet de briser l’isolement. Par le fait même, les livreurs qui constatent des cas inquiétants doivent signaler leurs observations aux professionnels de la santé.

Le service enlève un stress sur les épaules de bien des gens. Que ce soit pour une personne seule, quelqu’un en intégration à la vie autonome, ou lors d’une convalescence, la popote assure que ces gens pourront se nourrir adéquatement et facilement.

« Souvent, j’ai peur que des gens ne s’alimentent pas bien ou se sous-alimentent. Au moins, les repas qu’on leur apporte c’est déjà ça de bien et on s’assure par le fait même de limiter le déconditionnement physique puisqu’ils mangent », dit Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Virage.

Un stress de moins

Charlotte Jomphe bénéficie de la popote roulante depuis environ trois ans.

Ce service qu’elle trouve extraordinaire, lui enlève le stress quotidien de devoir choisir ce qu’elle va manger et devoir le cuisiner. Pour la dame, c’est tout un soulagement.

« Des jours ça me tente moins de cuisiner, donc ça me permet de manger santé et surtout de ne pas sauter de repas. Ça m’enlève aussi un poids de sur les épaules de ne pas me casser la tête avec les repas », dit-elle.

Mme Jomphe raconte qu’elle a longtemps fait du bénévolat et apprécie énormément la visite des livreurs qui donnent de leur temps. C’est un moment de bonheur qui fait la différence dans sa journée.

« C’est tellement chaleureux ! Ça me donne le sourire quand j’ouvre la porte et qu’ils me parlent un peu. Ils sont toujours souriants et ça fait du bien ! », raconte-t-elle.