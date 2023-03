Deuxième victoire en deux jours à Boisbriand

Les amateurs de hockey offensif n’auront certainement pas été rassasiés par ce deuxième match en moins de 24h entre l’Armada et le Drakkar. Cette guerre de tranchées s’est à nouveau conclue par une victoire des Nord-Côtiers, aujourd’hui au compte de 3-1.

Les deux équipes pratiquent un style de jeu plutôt conservateur, tentant de placer la rondelle derrière les défenses et de gagner les courses plus souvent qu’autrement. De plus, les jeux offensifs ont été continuellement brisés par le bon positionnement des défenseurs et de leurs bâtons. Malgré des échanges d’attaques massives, les chances de marquer de qualité sont rares.

Il faut attendre la deuxième période pour assister au premier but de la rencontre. Tout comme dans le match de la veille, l’Armada brise la glace en avantage numérique. Le tir de la pointe de Théo Lemieux dévie et a raison d’Olivier Ciarlo côté mitaine, alors qu’Isaac Dufort était au cachot pour avoir porté son bâton trop élevé.

Toujours à l’image du duel précédent, le Drakkar crée l’égalité dans les minutes suivantes. Sur une pénalité à retardement à l’Armada, Matthew MacDonald inscrit son 12e de la saison, sautant sur le retour de lancer de Niks Fenenko qui avait habilement quitté son poste de défenseur pour appuyer l’attaque.

L’allure de jour de la marmotte se poursuit dans l’engagement final, alors qu’à nouveau, le trio de Justin Poirier et Matyas Melovsky donne l’avance au Drakkar 2-1. Une longue présence en zone adverse leur est profitable lorsque Poirier soulève le bâton de Lemieux derrière son filet. Il remet à Melovsky au cercle gauche et ce dernier repère MacDonald fin seul à l’embouchure du filet. Comme à l’habitude, la passe du numéro 12 est parfaite et MacDonald marque ainsi son deuxième filet de la partie.

Finalement, avec moins de deux minutes à jouer, le Drakkar porte le coup final aux hommes de Bruce Richardson. Dufort lance d’un angle restreint à la droite de Gravel. Celui-ci fait l’arrêt, mais perd de vue la rondelle, qui était derrière lui. Félix Gagnon fonce au filet et parvient à pousser le disque dans le but, pour une 19e fois cette saison. Niks Fenenko a de nouveau amassé une mention d’aide, en conclusion à deux excellentes parties d’un point de vue individuel.

Le Drakkar remporte ainsi une neuvième victoire à ses onze dernières sorties sur la route; une récolte de 19 points sur une possibilité de 22. Inversement, il s’agit d’un huitième revers consécutif pour l’Armada sur sa patinoire. Après avoir vu ses rivaux remporter les deux parties à Baie-Comeau en janvier, le Drakkar leur a joué le même tour. L’Armada avait pourtant bien besoin de points au classement en cette fin de saison, cherchant à assurer sa place à la danse du printemps.

Il est nécessaire de souligner les prestations du gardien de l’Armada Charles-Edward Gravel dans les quatre rencontres face au Drakkar cette saison. Le portier de 18 ans a repoussé 149 des 156 tirs cadrés sur lui, ce qui signifie une moyenne de 37 arrêts par partie et qui lui confère un extraordinaire taux d’efficacité de ,955. De son côté, Olivier Ciarlo a lui aussi très bien paru, avec un taux d’efficacité de ,927.

Les hommes de Jean-François Grégoire disputeront leurs deux derniers matchs en saison régulière vendredi et samedi prochain face aux Saguenéens de Chicoutimi, qui pourraient bien être leurs adversaires au premier tour éliminatoire.