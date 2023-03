Sept gymnastes de Sept-Îles qualifiées pour la finale provinciale du Challenge des régions

Le Club gymnastîles de Sept-Îles comptera sept filles à la compétition provinciale du Challenge des régions qui aura lieu en mai. Elles ont obtenu leur laissez-passer à l’issue des trois sélections sur la Côte-Nord.

Juliette Néron, au sol, Alice Labrecque, au tumbling, ainsi qu’Annabelle Cormier, Karina Vibert Vigneault, Alexandra Chouinard, Maëly Simard et Alexia Gagné, au total des six appareils, ont assuré leur place pour Varennes, du 5 au 7 mai.

Les deux meilleurs résultats des trois qualifications sur la Côte-Nord servaient au classement cumulatif.

Lors de la dernière tranche tenue à Baie-Comeau le 11 mars, dans la catégorie R4 13 ans et plus, Annabelle Cormier s’est classée première au trampoline et troisième à la poutre et au tumbling. Au cumulatif, elle a terminé quatrième.

Quant à Alexandra Chouinard, ses deuxièmes positions au trampoline et à la poutre ainsi que ses troisièmes rangs au saut et au sol lui confèrent le troisième au général.

Les autres résultats septiliens dignes de mention pour la dernière étape du Challenge des régions sont une quatrième place au tumbling et une huitième au sol pour Alice Labrecque, des septièmes positions pour Romy Cantin et Juliette Néron au trampoline et le huitième rang de Laurie Bélanger au sol.

Laurie Bélanger, Juliette Néron, Maëly Simard, Romy Cantin et Alice Labrecque étaient parmi les gymnastes de Sept-Îles à la dernière étape nord-côtière du Challenge des régions. Photo courtoisie