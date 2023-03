Duel d’Olivier à Sherbrooke

Justin Poirier a inscrit ses 25e et 26e buts de la campagne contre le Phoenix mercredi soir. Photo LHJMQ / Kassandra Blais

C’est l’ancien gardien numéro un du Drakkar Olivier Adam qui est devant la cage du Phoenix et Olivier Ciarlo est son vis-à-vis. C’est le vétéran Olivier Adam qui sort gagnant de ce face à face au compte de 7-4.

Le Drakkar, 11e au classement général, affronte mercredi le Phoenix (4e) au Palais des Sports Léopold-Drolet à Sherbrooke. Après ce soir, il ne restera plus que quatre matchs en saison régulière, dont un seul à la maison le 24 mars.

Le Drakkar a eu l’avantage sur Sherbrooke deux fois sur trois cette saison. Le Phoenix n’a qu’une seule défaite à ses 14 derniers matchs et c’est le dernier match joué de l’équipe contre Gatineau. L’équipe baie-comoise a deux défaites dans les cinq matchs précédents.

La troupe de Jean-François Grégoire est la première à s’inscrire au pointage. C’est après avoir dirigé plusieurs tirs de suite vers Olivier Adam que la rondelle aboutit dans le fond du filet avec le lancer d’Alexis Bernier.

Julien Lanthier écope d’une punition suivie peu de temps après par Ethan Gauthier une minute trente plus tard. Aucun but n’est marqué durant l’avantage numérique des deux équipes. Toutefois, le Phoenix égale la marque avec un lancer décoché par Anthony Munroe-Boucher qui récupère le retour provenant de la jambière de Ciarlo.

En début de deuxième engagement, Milo Roelens donne l’avance à son équipe après un arrêt spectaculaire d’Olivier Ciarlo. Ciarlo brille encore alors qu’un revirement amène Joshua Roy à tenter de loger la rondelle entre les jambières de Ciarlo qui fait cependant encore l’arrêt.

Alors que son équipe joue en surnombre, David Spacek décoche un plomb après avoir reçu la rondelle provenant de la mise au jeu. Peu de temps après, le Phoenix creuse son écart à 4-1 avec le but de Christophe Rondeau devant la ligne bleue.

Alors que le Phoenix semble se relâcher, le Drakkar en profite et Justin Poirier marque son 25e de la campagne avec un tir sur réception qui déjoue Adam.

L’équipe de Sherbrooke reprend une avance de trois buts avec un tir voilé de Maxime Côté et la marque est de 5-2. Quelques minutes plus tard, Jacob Melanson envoie la rondelle dans le haut des cordages pour compter son 47e but de la saison.

L’équipe de l’Estrie continue de dominer, tant au chapitre des tirs au but que du temps passé en zone adverse. Justin Poirier ajoute un but en tirant de l’extrémité du cercle de mise en jeu avec un angle restreint et le compte est de 6-3.

Le Phoenix pense avoir marquer un 7e but, toutefois la rondelle n’a pas traversé la ligne rouge. Le Drakkar joue ensuite avec l’avantage d’un patineur et Félix Gagnon place la rondelle derrière Adam.

L’équipe sherbrookoise ajoute finalement un 7e but avec un tir de l’enclave de Cole Huckins.

Le Drakkar se dirige vers l’Armada contre qui l’opposera dans un programme double vendredi soir 19 h 30 et samedi 16 h.