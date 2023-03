Les Premières Nations et Québec Solidaire déposent une pétition

Une pétition a été déposée, ce matin, à l’Assemblée nationale de Québec, dans le but de forcer le gouvernement Legault à reconnaître l’existence du racisme systémique dans la province et à adopter le Principe de Joyce.

C’est la co porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé, qui marrainait cette initiative mise sur pieds par Femmes autochtones du Québec et l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Le but du Principe de Joyce, qui découle de la mort abjecte de Joyce Echaquan en septembre 2020, est de « de garantir à tous les Autochtones par des actes concrets, un droit d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mental, émotionnel et spirituel ».

Pour ce faire, Femmes autochtones du Québec demande au gouvernement provincial de « co-créer et mettre en œuvre des services culturellement adaptés et culturellement sécurisant, en collaboration avec les Autochtones ».