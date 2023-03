Le Drakkar domine mais perd face aux Foreurs

Le Drakkar espèrait prolonger sa séquence de victoires à trois matchs contre les Foreurs qui viennent d’essuyer quatre revers de suite, malgré la domination nord-côtière, l’équipe de Val-d’Or réussit à l’emporter 5-1 avec une excellente performance de son gardien Mathis Lussier.

Les Foreurs trônent au dernier rang de l’Association ouest et devront travailler fort pour se tailler une place pour les séries. Le Drakkar, quant à lui, est au sixième rang de l’Association est et devrait vraisemblablement jouer après la fin de saison régulière.

Le Drakkar a été plus menaçant que son adversaire en première période. Pourtant, ce sont les Foreurs qui ont pris l’avance à 16 : 14, avec un tir puissant de Nathan Bolduc qui a déjoué Olivier Ciarlo.

À la mi-période, l’équipe baie-comoise a joué en avantage numérique sans toutefois réussir à s’inscrire au pointage. Le Drakkar a bourdonné une bonne partie de la période en territoire adverse et a manqué plusieurs occasions sérieuses de marquer dont un tir sur le poteau de Mathis Lussier.

Les patineurs nord-côtiers ont continué leur domination en deuxième période. Félix Gagnon, bien placé devant le filet récupère la rondelle et déjoue Mathis Lussier. C’est au tour du Drakkar d’écoper d’une punition et Matyas Melovsky a bien failli marquer en désavantage numérique.

Les Foreurs reprennent l’avance alors que Louis Robin lance de la ligne bleue vers Ciarlo qui a du trafic devant lui et ne peut stopper la rondelle.

En début de troisième engagement, le Drakkar a un avantage numérique et rate plusieurs bonnes chances d’égaliser. La troupe de Jean-François Grégoire a beau mettre de la pression, rien n’y fait malgré les 48 tirs dirigés vers le cerbère des Foreurs.

Thomas Larouche récupère la rondelle près de l’enclave pour ensuite la diriger vers le filet et déjoue ainsi Olivier Ciarlo. La marque est de 3-1. Un but des Foreurs dans un filet désert amène le pointage à 4-1. Les dernières minutes sont désastreuses pour le Drakkar et son gardien qui laisse entrer un tir de Matis Ouellet et la marque finale est de 5 à 1.

Le programme double contre Val-d’Or se poursuit samedi à 16 h, toujours au centre Henry-Leonard.