Le Drakkar se paie les Remparts à Québec

Marc-Antoine Séguin est celui qui a marqué le premier but de la partie. Photo : Archives Kassandra Blais

Pour la première fois depuis le 23 octobre 2019, le Drakkar de Baie-Comeau a triomphé des Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Les Nord-Côtiers étaient également sur une vilaine séquence de 12 matchs sans victoire contre les Diables Rouges. Le tout s’est terminé ce soir, en vertu d’une victoire de 6-3.

Toujours au premier rang du classement général, la troupe de Patrick Roy traverse sa première mauvaise séquence de la saison. Avec le résultat de ce soir, il s’agit d’une quatrième défaite de suite et une cinquième à leurs 6 derniers matchs.

La première période appartient sans aucun doute aux Nord-Côtiers, surtout à forces égales. Durant les 20 premières minutes de jeu, les Remparts ne cadrent que 6 tirs sur Olivier Ciarlo, dont un seul a été considéré dangereux. Inversement, Baie-Comeau compte 13 lancers au filet, dont 6 dangereux.

Le Drakkar ouvre la marque dès les premières minutes de la partie sur un jeu plutôt chanceux, alors que les Remparts se réorganisaient au fond de leur territoire. Placé derrière son filet en attente de la rondelle, le défenseur Evan Nause n’est pas en mesure de maîtriser la passe qui lui était destinée. Le disque dévie drôlement vers l’embouchure du filet, où se trouvait Marc-Antoine Séguin. Impossible pour Quentin Miller de prévoir un tel scénario et il est battu par le numéro 39 du Drakkar.

Baie-Comeau bénéficie du premier jeu de puissance de la rencontre peu après ce premier filet. Les hommes de Jean-François Grégoire contrôlent bien l’action au cours cette attaque massive et leurs efforts sont récompensés. Sur une mise en jeu à la droite du gardien, Vincent Collard sort très rapidement des blocs, lance au filet et marque sur son propre retour dans une mêlée de joueurs; bon pour son 14e de la saison. Dès la séquence suivante, les Remparts obtiennent eux aussi un avantage numérique, toutefois sans conséquence pour les Nord-Côtiers.

Charles-Thomas Larochelle croit bien avoir triplé l’avance de son équipe avec moins de 4 minutes à faire à la période, mais le but est immédiatement refusé par les officiels. Vincent Collard a fait obstruction sur le gardien québécois; la séquence sera sans appel.

Si la première période avait été l’affaire des Nord-Côtiers, ce sont plutôt les Remparts qui ont nettement l’avantage des tirs (18-5) et de la possession durant l’engagement médian. Néanmoins, ces derniers n’ont que 3 tirs dangereux après 40 minutes.

Les locaux débutent le deuxième engagement visiblement fouettés, réussissant deux longues séquences en zone offensive, chaque fois interrompues par la mitaine d’Olivier Ciarlo. Le Drakkar écope ensuite d’une infraction de banc, alors qu’il y avait six chandails blancs sur la surface de jeu; encore une fois sans dommages. À la mi-match, Québec rattrape le Drakkar au chapitre des tirs au but, avec 14 de chaque côté.

Baie-Comeau profite de sa toute première chance en deuxième période, augmentant son avance à 3-0. Près de sa ligne bleue, Matyas Melovsky remet habilement vers Charles-Antoine Dumont, qui file à deux contre un avec Louis-Charles Plourde. Une fois en zone des Remparts, Plourde rend la politesse au vétéran de 20 ans, qui est très patient avant de se moquer du gardien avec une feinte de droite à gauche.

Les Remparts bénéficient d’un troisième jeu de puissance, mais ne parviennent pas à acheter un but. À l’embouchure du filet, Jérémy Langlois fend l’air avec une cage abandonnée, puis on touche le poteau de façon franche dès le tir suivant.

À sa sortie du banc de pénalité, Marc-Antoine Séguin s’échappe, sans succès, mais marque tout juste après, alors que la séquence offensive nord-côtière se poursuivait. Cependant, pour une deuxième fois dans le match, le Drakkar voit le but lui être refusé. Cette fois, on a déterminé que Séguin était hors-jeu sur son échappé. Malgré tout, Patrick Roy sort le crochet : Quentin Miller cède sa place à William Rousseau, après avoir été battu à 5 reprises dans les faits.

Avec une cinquantaine de secondes à jouer en deuxième, Québec réussit finalement à traverser Olivier Ciarlo. Alors qu’il ne restait que trois secondes à un avantage numérique, Justin Robidas marque de belle façon. À l’embouchure du filet, il se retourne et passe le bâton entre ses jambes et marque sur un tir à ras la glace.

Le Drakkar réussit toutefois à répliquer 33 secondes plus tard. Sur un jeu brisé en zone des Remparts, Marshall Lessard se moque de Vsevolod Komarov et remet du revers à Matthew MacDonald, qui redonne une priorité de trois buts à son équipe. On a bien d’ailleurs bien vu le numéro 17 enlever le petit singe de son dos comme le veut la coutume, alors qu’il n’avait pas marqué depuis le 28 janvier.

Baie-Comeau doit à nouveau se défendre à quatre joueurs en début de période, alors qu’Émile Chouinard est chassé pour avoir envoyé la rondelle dans les gradins. Encore une fois, Justin Robidas se démarque, mais son lancer frappe le poteau de plein fouet.

Le Drakkar se tire dans le pied en milieu d’engagement, d’abord chassé une nouvelle fois pour avoir eu trop de joueurs sur glace, puis lorsque Charles-Antoine Dumont assène un coup de bâton à la main de Jérémy Langlois. À force de bourdonner, Québec finit par concrétiser. Zachary Bolduc rapproche son équipe à 4-2, alors qu’il ne restait que 6 secondes à la seconde pénalité des Nord-Côtiers.

Les Remparts attaquent à 6 contre 4 dans les trois dernières minutes de l’engagement pour combler l’écart. Félix Gagnon réussit toutefois à s’emparer de la rondelle en zone neutre et marque dans la cage déserte pour un deuxième match consécutif. Ce même Gagnon est cependant puni dès la séquence suivante et les Remparts en profitent par l’entremise de Théo Rochette.

C’est finalement Justin Poirier qui met le dernier clou dans le cercueil, marquant dans un filet désert avec 59 secondes à jouer.

Avec ce résultat, le Drakkar n’a pas perdu en temps réglementaire sur la route depuis le 27 janvier; 7-0-1. Après avoir perdu à trois reprises à domicile récemment, il aura l’occasion de se reprendre avec la visite des Foreurs de Val-d’Or, 16e au classement général, pour deux matchs.