Port-Cartier veut rendre opérationnel son quai

Inutilisable depuis la tempête du 23 décembre, la Ville de Port-Cartier amorce des travaux qui mèneront à la remise en marche de son quai municipal.

Dans cette optique, un contrat de 88 252$ a été octroyé à l’entreprise Équipements Nordiques, qui procédera à la réfection partielle d’un tronçon de la route d’accès au quai.

« Les travaux vont nous permettre d’avoir accès au quai. On pourra ensuite faire une inspection plus exhaustive de celui-ci », explique le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

La tempête du 23 décembre a gravement endommagé le chemin d’accès et il n’est pas possible de faire l’inspection du quai, tant que les réparations n’auront pas été faites.

Lorsque l’inspection sera possible, le recours à des plongeurs sera nécessaire, pour voir si des dommages ont été causés au quai sur la partie qui n’est pas visible. Également, il est probable que certains débris se retrouvent du côté ouest du quai, ce qui empêcherait les navires de venir amarrer de façon sécuritaire.

Lorsque les travaux nécessaires à la réfection du quai seront connus, le maire indique vouloir les réaliser le plus rapidement possible, étant donné l’importance économique de cette infrastructure.

La relance du quai est d’ailleurs la priorité du directeur du quai municipal, poste créé depuis moins d’un an.

« Il y a le projet Apuiat qui s’en vient et on ne veut pas manquer notre coup. On veut être capable de transborder les composantes des éoliennes par notre quai municipal. C’est notre priorité de rendre le tout opérationnel le plus vite possible », déclare Alain Thibault.

Le quai municipal était aussi utilisé pour le transbordement de ferrailles et des chargements de copeaux de bois provenant de l’usine Arbec.

Le maire ajoute qu’il est important d’exploiter au maximum la route maritime par le quai municipal de Port-Cartier, pour ainsi ménager la route 138.

Pour ce qui est des coûts des réparations, certains des travaux reliés au quai lui-même seront couverts par les assurances. Par contre, les travaux de réfection du chemin d’accès ne pourront faire partie de la réclamation.