Le Port de Sept-Îles achète l’ancienne Cage

Le Port de Sept-Îles devient propriétaire du bâtiment de l’ancienne Cage aux Sports sur l’avenue Arnaud et veut « protéger l’espace ».

L’édifice était la propriété d’une entreprise appartenant au Groupe Ekuanitshit.

Avec la faillite de la Cage ayant causé la fermeture du commerce qui avait été relocalisé à Place de Ville, le bâtiment de la rue Arnaud est devenu disponible.

Le Port s’est porté acquéreur. Pour son Administration, l’acquisition de ce lieu avait énormément de sens.

L’organisation est déjà propriétaire des terrains adjacents. On parle de ceux qui contiennent la Marina et

les terrains de volleyball.

« Comme on est voisin, on avait déjà manifesté notre intérêt par le passé pour consolider nos terrains à proximité », affirme Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles.

« Notre intérêt pour ce lieu est avant tout le terrain. Cela va de pair avec notre vision qui est de faire en sorte qu’on protège les bords de mer, qui sont importants pour les citoyens de Sept-Îles », précise-t-il.

Il ajoute qu’avoir un bâtiment délabré à proximité du bord de mer, qui est à la vue de tous les citoyens et touristes, n’est pas une situation idéale.

Pour ce qui est de l’avenir de la bâtisse, il est peu probable qu’elle ait une seconde vie.

Un important dégât d’eau y est survenu en février 2021. Un bris de tuyau a grandement endommagé l’édifice. Le Port procédera tout de même à une analyse de l’état du bâtiment dans un court délai, ce qui viendra l’aider dans sa prise de décision quant à son sort.

Il est encore trop tôt pour savoir quelle fonction précise compte donner le Port à cet espace.

« On n’a pas de nouveau projet défini pour ce terrain. On va prendre notre temps pour regarder tout cela et intégrer ce terrain avec ce qui est déjà existant », explique M. Gagnon.

Le Port souhaite cependant se tourner vers une fonction récréotouristique, ou qui s’imbrique avec ce qui est déjà en place.

« On ne construira pas de condos à cet endroit. On a acquis le terrain pour s’assurer de le protéger et veiller à ce qu’il ait un usage public », déclare le PDG du Port.

Pour lui, le secteur du Vieux-Quai avec la promenade est « un véritable bijou » et il espère qu’il y aura de belles opportunités qui vont se présenter dans le futur, afin de trouver une vocation à l’espace où est située l’ancienne Cage aux Sports.

Le bâtiment de l’avenue Arnaud a été construit en 1994.