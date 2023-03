Prise 2 pour Matiu en Europe

Matiu, du collectif musical Nikamu Mamuitun, traversera l’Atlantique avec son groupe pour aller se produire en spectacle en France et en Suisse.

La tournée européenne, qui était prévue avant la pandémie, sera le deuxième séjour de Matiu outre-mer, mais un premier accompagné par les membres de son groupe. Il avoue que sa première expérience fût aussi plaisante qu’intimidante.

« Je pense que les Français s’attendaient à me voir débarquer avec mes plumes et mes peintures de guerre », se souvient-il en riant. « C’était intimidant d’être tout seul avec ma guitare, mais ça te laisse plus de place pour échanger avec la foule. »

Le chanteur folk est impatient de fouler les terres du Vieux continent avec son collectif, qui est formé d’artistes innus et allochtones.

« Ça va être pas mal plus le fun de se promener entre chums que tout seul, ça c’est sûr ! », lance-t-il. « Innus ou Blancs, on a du fun ensemble, on est tous reliés par la musique.»

Outre le fait de vivre la vie de rockstar avec ses complices, Matiu est excité à l’idée de présenter sur scène un bel exemple de conciliation entre les cultures.

« La force du groupe, c’est le mélange des cultures », insiste-t-il. « Les gens viennent nous voir après les spectacles pour nous dire que c’était nécessaire et nous demander pourquoi ça n’a pas été fait plus tôt.»

Si Nikamu Mamuitun a pu voir le jour, c’est grâce, entre autres, à la volonté d’Alan Côté, directeur général et artistique du Festival village en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. Un projet qui a pris bien de l’expansion, au plaisir de ses artistes.

« Au début, en 2017, c’était censé être un projet d’écriture de deux ou trois semaines. Finalement, ça arrête pu de bien aller ! », se réjouit Matiu.

Les membres du collectif mettront donc les pieds en Europe à la mi-mars, en vue de leurs deux concerts en sol français, à Paris et Pézenas. Ils performeront aussi à Genève, en Suisse, dans le cadre du Festival Voix de Fête.

« Les Européens adorent la culture québécoise et la culture autochtone, ils vont en avoir pour leur argent », conclut Matiu.