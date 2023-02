Maten sonnera plus urbain avec Utenat

Maten sortira son quatrième album en carrière à la fin du mois. Les habitués du groupe autochtone auront droit à un tout nouveau son avec Utenat.

« C’est du Maten 2.0. On va ailleurs, c’est du Maten revigorifié », lancent Mathieu Mckenzie et Samuel Pinette.

Parlant du nouvel album à venir, Utenat (la ville), il fait sortir les membres du groupe de leur confort, de leur style habituel folk-country-rock. Un premier extrait, Tshika ui pishikun, a d’ailleurs été dévoilé le 24 février.

Il y aussi déjà sept ans, soit depuis 2016, que Maten n’a pas sorti d’album. C’est son quatrième en carrière. « Nous, c’est long. C’est souvent deux à trois ans de travail. On est difficile. »

Celui qui s’en vient à d’ailleurs été refait deux fois. « On l’a retravaillé avec des gens de Montréal. C’est un tout autre son, un son plus urbain. »

Samuel Pinette parle aussi de fierté pour ce bébé à venir. « On fait comme si c’était le dernier. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui prennent la place », citant notamment Scott Pien Picard et Matiu.

Pour le lancement, Maten a choisi de le faire à Montréal pour élargir son auditoire et « amener l’innu-aimun en ville, et faire découvrir la musique autochtone ailleurs au Québec. On sait que les gens d’ici vont l’acheter, on veut percer plus loin », ont mentionné Mathieu et Samuel. Le groupe s’est aussi entouré d’une équipe pour la promotion et la distribution. « On a mis le paquet et il y a plusieurs collaborateurs. »