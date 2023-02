Dans le cadre d’une semaine d’actions provinciales pour une justice climatique et sociale du 20 au 24 février, trois rassemblements auront lieu sur la Côte-Nord le 20 février. Photo : Courtoisie

Appel à la mobilisation pour une justice climatique et sociale

Dans le cadre d’une semaine d’actions provinciales pour une justice climatique et sociale du 20 au 24 février, trois rassemblements auront lieu sur la Côte-Nord le 20 février.

La Table des groupes populaires, Troc Côte-Nord et le Regroupement des femmes de la Côte-Nord s’associent pour inviter les gens à un de leurs événements de mobilisation sur la Côte-Nord.

« Ces rassemblements, sous forme de tintamarre, s’adressent à l’ensemble de la société civile et ont pour but de revendiquer des mesures concrètes pour faire avancer un projet de société écologique, équitable et inclusif », indique le communiqué de la Table des groupes populaires.

Les rassemblements se tiendront aux endroits suivants, le lundi 20 février :

À Baie-Comeau, de 11 h à midi, les gens pourront se joindre au regroupement à l’intersection de la route 138 et du boulevard LaSalle.

À Sept-Îles, le rassemblement aura lieu dans le stationnement des Galeries Montagnaises de 11 h à midi.

À Forestville, la mobilisation se passera au Centre des femmes de Forestville au 13, route 138. Il y aura une soupe populaire et la distribution de tract.