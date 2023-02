Quatre fermetures en une semaine à Sept-Îles : le maire voit les travailleurs étrangers comme solution

En à peine plus d’une semaine, quatre commerces de Sept-Îles ont annoncé leur fermeture. Ils s’ajoutent à ceux qui l’ont déjà fait au cours des derniers mois. Le manque de main-d’œuvre et d’achalandage sont évoqués. Le maire de Sept-Îles propose quelques solutions.

Steeve Beaupré parle d’immigration économique et de recrutement de travailleurs étrangers. Toutefois, cette dernière idée n’est pas la plus simple en raison des difficultés pour se loger dans la région et de la durée des procédures pouvant s’échelonner sur plusieurs mois. Amener des travailleurs étrangers demande aussi beaucoup d’investissement de temps, d’énergie et de frais pour l’employeur.

« Il faut les loger, les former, etc. Donc, effectivement, il faut des logements. Est-ce que pendant leur intégration ils vont être admissibles à des loyers à prix modiques? Faudrait voir les critères », dit le maire. « Souvent, les travailleurs qui viennent travailler pour de petites PME, ou dans la restauration ont un revenu plus faible, donc, se qualifient généralement pour des logements à prix modiques », réfléchit-il.

Les entreprises peuvent aussi compter sur l’aide la MRC de Sept-Rivières.

« Il existe des fonds de soutien destinés à l’embauche de stagiaires, les dépenses d’entrevue de candidats, les activités de recrutement…Plusieurs programmes sont détaillés sur le site de la MRC », rappelle-t-il.

Les entreprises se qualifiant pourraient espérer divers remboursements tels que les billets d’avion et les frais d’hôtel.

Le maire souligne que ces fonds ont permis de recruter des travailleurs par le passé.

« Les villes, on est actifs on n’est pas statiques », lance-t-il.

Le maire suggère aussi d’apporter des retraités à temps partiel sur le marché du travail.

Il raconte que certains retraités lui mentionnent avoir le désir de faire quelques heures dans des entreprises, mais que malheureusement, les revenus sont amputés.

M. Beaupré croit que le gouvernement devrait donner des incitatifs pour permettre aux gens à la retraite de travailler quelques heures par semaine, s’ils le souhaitent.