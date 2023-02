Possible intervention fédérale en faveur du caribou sur 35 000 km carrés au Québec

Le ministère fédéral de l’Environnement et des Changements climatiques pourrait intervenir par décret en faveur de la protection de la « quasi-totalité » de l’habitat essentiel du caribou au Québec. Steven Guilbeault a fait savoir à son homologue québécois Benoît Charrette qu’il considère que cette espèce n’est pas protégée adéquatement et qu’il recommandera au gouvernement Trudeau une intervention afin de mieux protéger les hardes québécoises.

Seuls les caribous forestiers dont les hardes sont établies sur la rive nord du fleuve seraient concernés.

Une superficie de 35 000 kilomètres carrés dans l’habitat essentiel du caribou forestier au Québec pourrait être visée par le décret sur une durée allant jusqu’à cinq ans. Les conséquences seraient importantes sur l’industrie forestière puisque le décret aurait pour effet d’interdire l’accès au territoire concerné.

Cette décision fait suite à une vaste démarche d’analyse d’Environnement et Changement climatique Canada dans ce dossier.

« Je suis tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret de protection pour les parties non protégées de l’habitat essentiel du caribou boréal, écrit-il dans une lettre remise vendredi dernier aux Premières Nations, dont plusieurs médias ont obtenu copie.

Cette intervention du fédéral dans la protection de l’habitat du caribou est « injustifiée » selon l’Alliance Forêt boréale (AFB) qui a réagi au lendemain de l’annonce.

Rappelons que le gouvernement du Québec travaille présentement à sa stratégie de protection.

« Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec est en plein travail; des consultations sont prévues dans les prochaines semaines, la collaboration entre les parties prenantes est en cours et le dépôt de la stratégie a toujours été prévu pour juin 2023. Le gouvernement fédéral doit laisser Québec gérer son territoire », a affirmé le président de l’AFB, monsieur Yanick Baillargeon.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le fait que le caribou forestier soit protégé par la Loi sur les espèces en péril au Canada obligerait le ministre Guilbeault à « enclencher les mécanismes requis par la législation ».

Rappelons que le gouvernement québécois travaille sur sa Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. Dans ce contexte, le ministre Charrette « comprend mal » l’intervention actuelle.

Il a d’ailleurs répliqué promptement à son homologue fédéral en insistant que le fait que « le caribou relève du Québec et s’oppose à toute intervention du fédéral sur son territoire. Nous n’avons pas changé de position : la protection et le rétablissement du caribou forestier et montagnard, c’est une compétence et une responsabilité du gouvernement du Québec. »

« La stratégie prévoit établir des territoires où les habitats seront préservés ou restaurés et où les activités forestières, notamment, seront encadrées. L’approche du Québec se fonde sur de vastes territoires de l’ordre de 5 000 km2 et plus et sur le maintien à l’intérieur de ceux-ci de grands massifs forestiers faiblement perturbés », indique-t-on sur le site du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. La publication de la Stratégie est prévue en juin.