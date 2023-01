Les Miss-Îles reviennent de la Beauce sans titre

Ça n’arrive pas souvent que l’Association de ringuette de Sept-Îles ne décroche pas au moins un honneur lors d’un tournoi. Ça s’est produit dans les derniers jours avec ses trois équipes qui prenaient part au Tournoi de Sainte-Marie en Beauce.

Les Miss-Îles de Sept-Îles dans les catégories cadette B, Inter B et Inter A n’ont pas à rougir de leur performance du tournoi qui s’est conclu dimanche. Il s’en est fallu de peu pour se retrouver en finale de leur catégorie, duel qui mettait aux prises les deux premières positions de la ronde préliminaire.

Les cadettes ont perdu 4-3 contre Sainte-Marie et gagné 8-2 aux dépens de Saint-Hyacinthe et 7-6 contre le Phénix de Saint-Eustache/Boisbriand. Sa défaite d’entrée de jeu aura joué contre elles.

Dans l’Inter B, les Septiliennes ont connu la défaite à leurs deux premières parties, perdant 3-2 et 3-1 contre Saint-Marie 2 et 3. Les Miss-Îles ont fini leur tournoi en prenant le dessus sur Sainte-Marie 1 par la marque de 11-5.

Pour l’Inter A, le parcours des joueuses de l’Association de ringuette de Sept-Îles se résume à victoire de 2-0 sur les Rafales de Québec suivie de revers de 8-6 contre Sainte-Marie 1 et 4-3 contre Sainte-Marie 2.

Le prochain tournoi pour des équipes des Miss-Îles sera celui de la Capitale (Val-Bélair) du 17 au 19 février. Les formations qui seront de la partie sont : novice C, atome C, atome B, benjamine B et junior B. Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre y seront dans la catégorie novice C, atome C, benjamine C, benjamine B et inter B.