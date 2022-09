Le transport aérien retient l’attention lors d’un débat entre les candidats dans Duplessis

De gauche à droite : Kateri C. Jourdain (CAQ), Chamroeun Khuon (PLQ), Marilou Vanier (PQ), Roberto Stéa (PCQ) et Uapukun Mestokosho (QS). Capture d’écran tirée du Facebook d’Ici Côte-Nord

Les candidats dans Duplessis ont de nouveau croisé le fer lors d’un débat qui était cette fois organisé par Radio-Canada.

Cinq candidats ont été invités à participer par la société. Il s’agit de Chamroeun Khuon (PLQ), Kateri Champagne Jourdain ( CAQ), Marilou Vanier (PQ), Roberto Stéa (PCQ) et Uapukun Mestokosho (QS). Pour recevoir une invitation au débat, les candidats devaient représenter un parti présent à l’Assemblée nationale lors du déclenchement des élections. C’est donc dire que Jacques Gélineau, le candidat de Climat Québec, n’a pas été invité.

L’enjeu du transport aérien sur la Côte-Nord a donné lieu à plusieurs bons échanges durant ce débat.

Alors que Kateri Champagne Jourdain critiquait le Parti conservateur du Québec qui souhaite grandement diminuer les subventions aux entreprises ce qui aurait un impact sur le développement touristique selon elle, le candidat conservateur a répliqué. Il a affirmé que la CAQ n’avait pas de leçon à donner parce qu’elle a refusé de financer la coopérative aérienne TREQ.

Un peu plus tard dans le débat, le transport aérien est revenu sur le tapis.

Pour améliorer la desserte aérienne, la candidate péquiste y va d’un appui envers la coopérative.

« La solution pour le transport aérien a quatre lettres, c’est TREQ », dit-elle.

M. Stéa et Mme Vanier ont tour à tour critiqué la stratégie du gouvernement de la CAQ pour des billets à 500$.

« Ils sont revenus avec une recette de billet à 500$. J’ai voulu aller à Blanc-Sablon pour 500$ dans le cadre de ma campagne, mais non. Ce programme s’adresse aux gens de Montréal et Québec. Dans quelle espèce de cirque on nous a embarqués. C’est épouvantable », indique le candidat conservateur.

Face à ses attaques, la candidate caquiste a souligné que le gouvernement a osé mettre un programme en place, que celui-ci peut être amélioré et que le projet de TREQ n’a pas été complètement écarté.

Toujours sur le transport aérien, Chamroeun Khuon, explique que sa formation politique veut réduire les tarifs aériens.

La candidate de Québec solidaire souhaite travailler avec les gens du milieu pour trouver des solutions appropriées pour améliorer le transport aérien en région.

Le débat de Radio-Canada était divisé en cinq thèmes. Il s’agissait de l’économie, population et démographie, santé et services publics, environnement et désenclavement de la Côte-Nord.