Alain Thibault aurait tenté de nuire à un employé de la Ville de Port-Cartier

La Commission municipale du Québec (CMQ) a cité le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, en déontologie municipale pour des manquements au code d’éthique.

On reproche à l’élu d’avoir « tenu des propos de nature à porter atteinte à la réputation d’un employé vers le 11 mars et d’avoir utilisé son statut de maire afin de tenter d’obtenir sans droit des images de l’employé, captées par la caméra de surveillance de la Ville ». Il aurait aussi tenté d’accéder aux données privées d’utilisation de l’ordinateur d’un cadre supérieur de la ville, entre le 16 février 2022 et le 18 avril 2022.

La CMQ reproche également à M. Thibault de s’être prévalu de sa fonction de maire pour tenter de favoriser un fournisseur de service dans le cadre d’un processus d’octroi de contrat établi, à plusieurs reprises, soit le ou vers le 6 janvier 2022 et le ou vers le 1er mars 2022.

Rejoint par le Nord-Côtier, M. Thibault a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires sur ce dossier pour l’instant.