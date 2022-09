La Ville de Sept-Îles donne des terrains pour des places en garderie

La Ville de Sept-Îles cède trois terrains au CPE Nid d’hirondelle, qui a pour projet de construire un agrandissement au bâtiment existant sur la rue Comeau et un nouveau bâtiment sur le terrain en face.

Pour l’instant, les deux projets sont toujours en attente d’approbations provenant du ministère de la Famille du Québec, indique Line Chiasson, la directrice par intérim du CPE Nid d’hirondelle. L’échéancier le plus court est pour l’automne 2023, mais il peut toujours y avoir des retards.

« On a déposé nos plans pour l’agrandissement au ministère de la Famille. On attend l’autorisation du ministère pour aller en appel d’offres », précise Mme Chiasson.

Le projet d’agrandissement permettrait de créer 21 places supplémentaires (5 poupons et 16 enfants de 18 mois et plus).

La nouvelle construction aurait 76 places (10 poupons et 66 enfants de 18 mois et plus)

Bien que la réalisation de ce projet soit une étape importante pour offrir plus de places aux garderies pour les parents de la région, Mme Chiasson concède que ce sera tout un défi de trouver les éducatrices qui s’occuperont des enfants. La région, comme le reste du Québec, fait face à une pénurie de main-d’œuvre pour cette profession.

La Ville impliquée

Pour permettre ce projet, la Ville de Sept-Îles a cédé trois terrains, lors de la séance du conseil du 12 septembre, pour la somme symbolique de 1$.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, voit cet avancement comme un bon signe.

« C’est de bon augure. Avec la baisse démographique qu’il y a ici, sur la Côte-Nord, on veut donner un coup de pouce pour peut-être encourager un petit baby-boom à Sept-Îles », affirme le maire.