Rassemblement citoyen pour préserver l’hôtel de ville de Sept-Îles

Une quinzaine de citoyens se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Sept-Îles pour demander aux élus de conserver ce bâtiment.

C’est Mario Dufour qui est derrière cette initiative. Selon lui, il est important de préserver ce bâtiment parce qu’il fait partie du patrimoine et de l’histoire de la Ville de Sept-Îles.

Lors de la séance du conseil du 12 septembre, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a confirmé qu’il y a actuellement des discussions entre la Ville, le CISSS et la Société québécoise des infrastructures à propos des terrains de l’hôtel de ville sans donner plus de détails. Les terrains serviraient à faire des stationnements pour l’hôpital.

Pour M. Dufour, la Ville fait fausse route si elle souhaite construire un nouvel hôtel de ville.

« Je suis conscient qu’il y a une problématique concernant le stationnement dans ce secteur, mais cela fait plus de 20 ans que cette situation dure et personne n’a pris action pour régler ce problème. Y a-t-il d’autres solutions pour régler cette problématique, plutôt que de venir supprimer notre patrimoine et notre histoire en démolissant l’hôtel de ville », affirme-t-il.

Mario Dufour propose à la Ville de rénover étape par étape l’hôtel de ville en débutant avec les travaux plus urgents. Selon lui, cette solution serait plus rentable que la construction d’un nouveau bâtiment.

De son côté le CISSS de la Côte-Nord, nous a simplement indiqué par courriel que toutes les options sont évaluées actuellement pour les places de stationnements à proximité de l’hôpital de Sept-Îles.

