Une flambée de popularité pour les cigares dans la Manicouagan

Pierre-Olivier Jean, copropriétaire du Repaire du gentleman, précise que la clientèle recherche de plus en plus le raffinement qui fait la qualité d’un bon cigare.

Depuis un peu plus d’un an, l’engouement pour les cigares explose littéralement dans la région de Baie-Comeau. Loin du simple fait de fumer, les amateurs recherchent davantage un moment de détente privilégié, hors du temps, à savourer les différentes variétés disponibles.

Un peu comme pour les vins, le monde des cigares offre une vaste gamme de saveurs, d’arômes, de forces et de provenance. Cet art permet ainsi aux connaisseurs, tout comme pour les néophytes, d’explorer presque sans limites et de parfaire leurs connaissances.

C’est dans cette optique que Pierre-Olivier Jean, co-propriétaire du Repaire du gentleman et autodidacte en la matière, est témoin de la progression rapide du nombre de consommateurs de cigares dans le secteur, mais surtout, des demandes de plus en plus pointues d’une clientèle qui ne cesse de se raffiner et d’élargir ses horizons.

« J’ai constaté une hausse de 500 % du nombre de clients en à peine un an. J’estime à une trentaine de marques différentes de cigares qui sont en demande, dont une dizaine plus récurrentes », rapporte M. Jean, soulignant que cet engouement dépasse les limites de la MRC Manicouagan.

« La clientèle est variée, passant du connaisseur au débutant qui veut découvrir. Il y a même une dizaine de consommatrices régulières. Mais à chaque fois, les gens s’offrent une occasion pour s’arrêter, pour prendre le temps de déguster leur cigare. Car le plaisir, il est là. C’est de passer près d’une heure à relaxer, à décrocher, en fumant son cigare », ajoute-t-il.

Le même phénomène est observé du côté de la Tabagie Baie-Comeau, où Julie Fortin, propriétaire de l’établissement, remarque une hausse marquée de la demande de cigares depuis environ un an.

« C’est assez considérable pour qu’on s’en rende compte. Beaucoup plus de clients, locaux, mais des touristes aussi. Nous vendons des cigares du Nicaragua et un de nos gros vendeurs, c’est les Majorette, qui est plus petit. Mais la demande est de plus en plus forte pour les gros cigares », remarque-t-elle.

Des consommateurs avisés

Les signes de la bonne qualité d’un cigare sont nombreux. Outre les saveurs, qui peuvent être épicées, chocolatées, douces ou fortes, la consistance est importante. Un cigare bien roulé sera ferme, sans être trop dur, lorsqu’il est compressé sous les doigts, et la cendre se maintiendra en place, sans tomber, lorsqu’il est fumé.

La dégustation d’un cigare est un moment de détente, passé à apprécier les différentes saveurs et arômes.

« Il y a aussi des variétés qui macèrent dans des barils d’alcool, vidés de leur contenu évidemment, afin de capter les subtils arômes de bourbon, de rhum ou de gin. D’autres, comme pour les fromages, sont vieillis durant plusieurs années. J’ai vu jusqu’à 21 ans, mais je crois qu’il y a encore plus vieux », explique M. Jean.

Il ajoute qu’il est satisfait de constater que les consommateurs recherchent ces critères de qualités lors de leurs achats, et désirent constamment aller plus loin dans leur quête. Il considère ainsi que tous les amateurs gagnent à approfondir cette science.