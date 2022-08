Pas de transport le midi pour les ados des plages

Des parents du secteur des plages à Sept-Îles comptent entreprendre des démarches auprès du transporteur, afin d’évaluer la possibilité d’assurer un transport du midi pour les élèves du secondaire.



À l’heure actuelle, le transporteur offre le service du midi uniquement pour les élèves du primaire.

Des parents résidant aux plages se sont consultés, via une page Facebook regroupant les résidents du secteur, afin de déterminer si le besoin est présent. La discussion semble concluante, puisqu’une vingtaine de familles aimeraient bien avoir l’opportunité de bénéficier de ce service.

Sophie Carbonneau, qui avait lancé ce questionnement via les réseaux sociaux, croit qu’il serait normal et agréable pour les jeunes adolescents de garder la routine du midi, à laquelle ils étaient habitués au primaire. La pause du midi, étant bénéfique à plusieurs égards, mérite que l’option soit évaluée et des parents du secteur appuient Mme Carbonneau.

Toutefois, du côté du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier, directeur général, affirme que des difficultés de logistique ne permettraient pas d’offrir ce service et qu’il est très difficile à organiser. Il croit qu’il est difficilement envisageable d’offrir ce service pour le secondaire.

« Présentement, un petit secteur est desservi le midi (pour le primaire), mais cela présente une complexité logistique au niveau du temps », explique M. Poirier.

« C’est clair qu’on n’aurait pas un nombre suffisant de véhicules et le temps de le faire », précise-t-il.

Le directeur général explique qu’il faut aussi tenir compte du nombre de véhicules, des délais de temps et des capacités de financer le mieux possible ce service, qui ne fait pas partie du transport scolaire dit « de base ».

« Le service de transport du midi doit s’autofinancer, ou presque, avec les contributions parentales », ajoute-t-il.

Le directeur ajoute que présentement, lors de discussions avec le transporteur, l’offre actuelle de transport le midi présente pour eux un enjeu important et un problème de logistique.

Pour l’avenir, cela reste flou.

« Pour cette année, c’est sûr que le service (du midi pour le primaire) est là », se limite-t-il de répondre.

Il explique que le transport scolaire est en pourparlers avec les transporteurs et pour l’année qui s’en vient, il n’y a pas de changements envisagés.

« Le transport scolaire est en pourparlers avec le transporteur et on a bon espoir d’être en mesure de poursuivre le tout pour la prochaine année et ne pas avoir d’enjeu ici », ajoute M. Poirier.

À savoir si la demande des parents pourrait être analysée, M. Poirier répond : « Cela pourrait être analysé, mais je vous dirais d’entrée de jeu que ce sera un défi très important ».