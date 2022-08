Huit joueuses du Club jÔne prennent de l’expérience à Toronto

Huit jeunes du Club jÔne de Sept-Îles ont goûté aux Championnats nationaux de volleyball de plage, à Toronto, du 19 au 21 juillet. Ce fut une belle expérience pour les quatre duos de filles, même si les victoires se sont faites rares.

Il faisait chaud dans la Ville Reine avec un mercure autour de 35 degrés Celsius pour la journée de samedi. L’ombre et les serviettes froides étaient de mises entre les manches.

Deux des trois équipes U15 sont parvenues à gagner un match sur un total de neuf, soit la paire Heïdi Gauthier et Janie Lévesque et celle d’Audrey Maltais et Lauriane Desormeaux. Juliette Poirier et Marion Landry ont soutiré une manche une fois.

« Ce fut une très belle expérience pour nos filles U15. Le calibre était très fort, donc peu de victoires, mais elles reviennent motivées et fières d’y avoir participé. Les grosses chaleurs de Toronto ont été difficiles pour nos petites Nord-Côtières », a fait savoir Lydie Marsh.

Ces trois duos étaient entraînés par des parents bénévoles (Bastien Poirier et Isabelle Desrosiers, « Sans eux, les filles ne pourraient jouer cet été. » L’aide de Julien Hardy a également été fort appréciée.

La tâche fut aussi difficile pour Madison Duchesne et Malorie Sénéchal dans le U14.

« Une superbe expérience pour les filles. C’est une première et elles sont encore jeunes (1re année U14). Premièrement, impressionnées par la grandeur de l’événement et la forte chaleur nous a épuisés. Nous avons donc qu’une seule victoire, mais à cet âge, ce qui compte c’est de savoir quoi améliorer et quoi travailler dans les prochains entraînements », a fait savoir Éric Sénéchal.

La semaine d’avant, les deux Septiliennes s’étaient inclinées en finale Tiers 2 au Championnat provincial à Granby.

Le duo U14 de Sept-Îles aux Championnats nationaux à Toronto, Madison Duchesne et Malorie Sénéchal. Photo courtoisie