La Ligue de touch football de Sept-Îles lance sa 41e saison

La Ligue de touch football de Sept-Îles entreprend ce soir (23 août) sa 41e saison, si nos chiffres sont bons. Un calendrier 2022 avec la présence de six formations masculines et trois féminines, une de moins que l’an dernier.

Chez les hommes, parmi les équipes, on retrouve encore Brasco, mais pas celle initiale. Il s’agit d’un changement de commanditaire pour ceux qui portaient les couleurs de Toxedo. Il y a toutefois une nouvelle formation (Électro Pro), club formé de jeunes revenus en région après les études.

Du côté féminin, les Noirs ont dû passer leur tour, faute de joueuses en nombre suffisant et de relève au poste de pivot, celui de quart-arrière.

« La ligue se fait vieillissante. Avant, chez les femmes, on jouait à neuf et c’était correct. Là, ça en prend plus, car on manque des matchs », mentionne la présidente Alexandra Breton. Certaines doivent aussi passer leur tour en raison de leur rôle de maman ou de femme enceinte.

Le comité de la Ligue de touch football de Sept-Îles attendra de savoir si de nouvelles mesures sanitaires sont en place avant de planifier ou non le party de fin de saison 2022. L’incertitude fait aussi en sorte qu’aucune démarche n’a été faite pour un commanditaire de ligue.

Sur une note positive, la santé financière du circuit a permis une diminution du coût de l’inscription. Et ce sera encore une belle saison, aux dires de Mme Breton. Les finales seront disputées le 22 octobre.

Solution?

Le nombre d’équipes n’est plus ce qu’il a été déjà été alors qu’il y en avait dix chez les hommes et six chez les femmes lors des saisons 2014 et 2015, baissant d’un de chaque côté pour les deux campagnes suivantes.

Le comité se penchera pour trouver de nouvelles solutions afin d’assurer une relève dans les années à venir.

« On discutera à la fin de la saison pour voir ce qu’on peut faire. On veut garder une ligue compétitive, mais il faut aussi laisser de la place aux nouveaux. L’idée d’un repêchage a été mise dans les airs comme possibilités, mais il n’y a aucune décision de prise », indique Mme Breton.

Faire place à de nouvelles équipes entières peut aussi être problématique si elle encaisse des défaites convaincantes. « Elles se découragent »

Pour ce qui est du comité, quelques personnes ont levé la main pour épauler Alexandra Breton (présidence), Guillaume Maloney (horaires) et Félix St-Pierre (arbitres). Frédéric Arsenault, Marie-Pier Lavoie et Sony Villeneuve se sont offerts pour aider.